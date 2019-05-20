В Австрії за політиків зі скандального відео взялась антикорупційна прокуратура

Антикорупційна прокуратура Австрії у четвер, 13 червня, почала розслідування щодо колишнього віцеканцлера Австрії Гайнца-Крістіана Штрахе (Heinz-Christian Strache) та ексглави парламентської фракції правопопулістської Австрійської партії свободи Йоганна Ґуденуса (Johann Gudenus). Обох посадовців, що потрапили у скандал з відео з "багатою росіянкою", підозрюють у зловживанні довірою, повідомив представник влади, передає агенція dpa.

Прокуратура також зацікавилась депутатом Австрійської партії свободи Маркусом Чанком (Markus Tschank), якого було позбавлено депутатської недоторканності. За даними ЗМІ, до свого приходу в парламент у 2017 році він був причетний до керівництва деяких наближених до партії благодійних фондів.

Кадр зі скандального відео

Як повідомлялось, у травні німецькі ЗМІ оприлюднили відеозапис прихованої камери, зроблений під час розмови Штрахе, Ґуденуса і невідомої жінки на віллі на острові Ібіца в липні 2017 року. На відео Штрахе обіцяє своїй співрозмовниці державні замовлення в обмін на підтримку на виборах з боку видання Kronen Zeitung. Жінка, яка представилася "племінницею російського олігарха", нібито планувала придбати цю газету.

Відео виявилось пасткою для Штрахе та було знято спеціально як "помста і несприйняття політики Австрійської партії свободи". "Племінницею російського олігарха" виявилася студентка з Боснії.

Через скандал Штрахе подав у відставку, пізніше вотум недовіри висловили уряду на чолі з канцлером Себастіаном Курцем (Sebastian Kurz). Президент Австрії Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) виступив за проведення дострокових виборів у вересні. 3 червня був приведений до присяги перехідний уряд країни. Уперше в історії Австрії канцлеркою стала жінка - Бріґітте Бірляйн (Brigitte Bierlein).