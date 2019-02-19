В Австрії затримали підозрюваного в спробі скоїти теракти у ФРН

У Відні затримали можливого прихильника терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), якого підозрюють у здійсненні нападів на швидкісних залізничних лініях у Німеччині. Як повідомили в середу, 27 березня, представники прокуратур у Мюнхені та Берліні, у них є інформація, яка з високою ймовірністю підтверджує провину затриманого 42-річного громаднина Іраку.

За даними слідства, 7 жовтня 2018 року підозрюваний натягнув сталевий трос над рейками поблизу населеного пункту Аллерсберг у Баварії на швидкісній залізничній лінії Нюрнберг-Мюнхен. У результаті зіткнення потягу з перешкодою ніхто не постраждав, машиніст почув підозрілий звук, але не зупиняв потяг, оскільки не виявив несправностей. На возкалі в Мюнхені були виявлені незначні пошкодження потягу.

Пізніше слідчі знайшли на рейках в Аллерсбергу фрагменти дерев'яних та металевих деталей, а також частини сталевого тросу. Також на місці подій знайшли записку та графіті арабською мовою з "абстрактними погрозами" й заявами про підтримку ІД. Наприкінці грудня 2018 року аналогічний інцидент стався в Берліні, зловмисники також залишили записки арабською мовою та прапори ІД.

Як повідомив агентству dpa речник мюнхенської поліції, підозрюваний прибув до Австрії як біженець. Невідомо, чи він колись проживав у Німеччині. "Він жив зі своєю родиною у Відні", - сказав речник.