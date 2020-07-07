В Австрії запровадили жорсткіші правила щодо носіння масок

Жителі Австрії з п'ятниці, 24 липня, знову мають носити захисні маски у супермаркетах та інших магазинах. Те саме стосується автозаправних станцій, банківських та поштових відділень, а також відвідування лікарень та будинків для людей літнього віку, повідомляє інформагентство AFP.

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Таким чином уряд Австрії відреагував на значне зростання кількості нових інфікувань коронавірусом в країні останнім часом. Загалом кількість актуальних випадків COVID-19 в країні становить близько 1500, зазначає dpa.

До цього уряд значно послабив правила стосовно заходів, спрямованих проти поширення коронавірусу. Раніше захисні маски в Австрії потрібно було носити лише у громадському транспорті та аптеках.

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В Англії також ввели масковий режим у магазинах

В Англії так само з 24 липня необхідно одягати захисні маски перед тим, як заходити у магазини. Спочатку британський уряд хотів уникнути правила щодо масок у магазинах, щоб не створювати додаткові навантаження на торгівлю та економіку. Однак, зараз прем'єр-міністр країни Борис Джонсон змінив свою думку.

Великобританія є однією з країн світу, яка сильно постраждала від пандемії коронавірусу. Згідно з останніми даними Університету Джонса Гопкінса, у країні офіційно зареєстрували 298,7 тисячі інфікованих COVID-19 та 45 639 жертв.

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