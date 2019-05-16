В Австрії заборонили носіння хіджабу в початковій школі

Парламент Австрії в середу, 15 травня, схвалив запровадження заборони на носіння хіджабу в початковій школі. Відповідний закон підтримали представники політсил правлячої коаліції - консервативної Австрійської народної партії (АНП) та правопопулістської Австрійської партії свободи (АПС). У законі йдеться про заборону "носіння одягу ідеологічного або релігійного характеру, який передбачає покриття голови".

Утім, уряд країни пояснив, що закон стосується лише мусульманського хіджабу й не поширюється, наприклад, на єврейську кіпу. Представник АПС Венделін Мельцер (Wendelin Mölzer) зазначив, що заборона на хіджаб - це сигнал проти політичного ісламу. А депутат від АНП Рудольф Ташнер (Rudolf Taschner) заявив, що закон має на меті звільними мусульманських дівчат від "підкорення", повідомляє агентство AFP.

Уряд Австрії рахується з тим, що закон спробують оскаржити в Конституційному суді,. За порушення закону передбачений штраф 440 євро.

Нагадаємо, що в жовтні 2017 року в Австрії вже була запроваджена заборона на носіння в громадських місцях одягу, що приховує обличчя, зокрема паранджі.