 В Австрії заборонили носіння хіджабу в початковій школі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.05.2019

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Новини

В Австрії заборонили носіння хіджабу в початковій школі

Австрійський парламент схвалив заборону носіння хіджабу в початковій школі. У країні вже діє заборона на носіння одягу, що приховує обличчя.

Хіджаб у школі

Парламент Австрії в середу, 15 травня, схвалив запровадження заборони на носіння хіджабу в початковій школі. Відповідний закон підтримали представники політсил правлячої коаліції - консервативної Австрійської народної партії (АНП) та правопопулістської Австрійської партії свободи (АПС). У законі йдеться про заборону "носіння одягу ідеологічного або релігійного характеру, який передбачає покриття голови".

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В Ірані жінки все частіше протестують проти закону, який вимагає від них покривати голову в громадських місцях. Починаючи з грудня, заарештували щонайменше 30 жінок, які проявили такий протест. (08.03.2018)

У пакет заходів з інтеграції біженців, ухвалений австрійським урядом, увійшли також річні інтеграційні курси і участь у громадських роботах без оплати праці. (28.03.2017)

Утім, уряд країни пояснив, що закон стосується лише мусульманського хіджабу й не поширюється, наприклад, на єврейську кіпу. Представник АПС Венделін Мельцер (Wendelin Mölzer) зазначив, що заборона на хіджаб - це сигнал проти політичного ісламу. А депутат від АНП Рудольф Ташнер (Rudolf Taschner) заявив, що закон має на меті звільними мусульманських дівчат від "підкорення", повідомляє агентство AFP.

Уряд Австрії рахується з тим, що закон спробують оскаржити в Конституційному суді,. За порушення закону передбачений штраф 440 євро.

Нагадаємо, що в жовтні 2017 року в Австрії вже була запроваджена заборона на носіння в громадських місцях одягу, що приховує обличчя, зокрема паранджі.

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