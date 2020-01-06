В Австралії у боротьбі з вогнем загинув ще один пожежник

Лісові пожежі в Австралії забрали життя ще одного вогнеборця. Пожежник із 40-річним досвідом роботи загинув 11 січня в штаті Вікторія при виконанні службових обов'язків. Про це в неділю, 12 січня, заявив представник пожежної служби штату Кріс Хардмен. Кількість загиблих внаслідок пожеж в Австралії сягнула щонайменше 27 осіб, повідомляє агентство новин dpa.

Тим часом зміна погодних умов у країні дозволила вогнеборцям трохи перепочити. У штатах Вікторія та Новий Південний Уельс знизилася температура повітря, вщух вітер та пройшли дощі, що знизило інтенсивність пожеж. Зокрема, було взято під контроль пожежу площею понад пів мільйона гектарів, що вирувала на північний захід від Сіднея з кінця жовтня.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон 12 січня визнав, що кліматичні зміни призвели до довшого, спекотнішого та сухішого літа в країни. Він натякнув на зміни в політиці уряду, які би дозволили скоротити викиди.

Прем'єр також наголосив на потребі повного розслідування того, як державні служби боролися з лісовими пожежами. Моррісон відкинув критику на адресу свого уряду, який, мовляв, не підготувався до сезону пожеж. Водночас прем'єр визнав, що коли пожежі почалися, на них можна було би відреагувати інакше.

Нагадаємо, що лісові пожежі почалися в Австралії в жовтні 2019 року й відтоді в країні вигоріло вже понад 10 мільйонів гектарів, тисячі будинків було знищено.

Приборкати стихію Австралії допомагають фахівці з різних країн світу. Зокрема, у боротьбі з вогнем беруть участь близько сотні пожежників зі США та Канади, очікується прибуття ще 140-ка у найближчі тижні. До благодійних фондів надходять пожертви з усього світу. Зокрема, американська тенісистка Серена Вільямс пожертувала постраждалим від пожеж гроші, отримані за перемогу на турнірі Auckland Classic у Новій Зеландії.