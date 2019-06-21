В Аахені десятки тисяч учасників вийшли на акцію проти змін клімату

Десятки тисяч учасників вийшли на вулиці німецького міста Аахен у п'ятницю, 21 червня, на підтримку акції з боротьби зі змінами клімату та за якнайшвидшу відмову від вугільної енергетики. За даними організаторів акції з протестного руху школярів Fridays for Future ("П'ятниці заради майбутнього". - Ред.), у "найбільшій подібній кліматичній демонстрації у ФРН" беруть участь від 35 до 40 тисяч осіб.

За даними організаторів, демонстрація в Аахені стала першою міжнародною кліматичною акцією руху. До протестів приєдналися активісти і з інших організацій. Для участі в акції у місто приїхали громадяни 17 країн, серед яких Нідерланди, Бельгія, Франція, Іспанія, Італія, Польща, Чехія, Австралія, Індія та Філіппіни.

За оцінками організаторів, на вулиці міста вийшли до 40 тисяч людей

Місцем проведення демонстрації став саме Аахен, оскільки поруч з ним розташовані вугільні кар'єри Гарцвайлер і Гамбах. Окрім того, за декілька кілометрів від нього розташована бельгійська атомна електростанція "Тіанж". Тим часом екологічні активісти з руху Ende Gelände, які виступають проти розвитку вугільної енергетичної галузі, почали акцію біля Гарцвайлера, повідомила агенція AFP.

Активісти закликають припинити видобуток вугілля

"Ми добре знаємо, що захист клімату не є національним питанням, його можна вирішити лише на міжнародному рівні", - наголосила одна з організаторок протесту Ліна Ґеббелер (Lina Göbbeler), повідомляє агенція epd. Екологічні активісти також розкритикували лідерів країн ЄС, які під час саміту в Брюсселі не змогли домовитися про створення до 2050 року умов, що виключають негативний вплив на клімат. Активісти звинуватили їх в неспроможності адекватно реагувати на побоювання людей щодо змін клімату.

Учасники акції в Аахені

Рух Fridays for Future оголосив про продовження акцій протесту під час літніх канікул. "Кліматична катастрофа не має відпустки, тому ми також її не матимемо", - наголосила Ліна Геббелер.