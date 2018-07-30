 В′їзду немає: суворі правила для вантажівок в Німеччині (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.08.2018

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Політика й суспільство

В'їзду немає: суворі правила для вантажівок в Німеччині (відео)

У Київ через спеку тимчасого заборонено в'їзд вантажівкам удень, щоб вони не псували дороги. У ФРН для фур правила значно жорсткіші. Зокрема, вантажівкам обмежують рух, щоб не заважали спати. Більше - в сюжеті DW.

Правила дорожнього руху в ФРН суворо обмежують пересування фур і у містах, і на автобанах

Правила дорожнього руху в ФРН суворо обмежують пересування фур і у містах, і на автобанах

За будь-якої погоди та пори року, по неділях та у святкові дні вантажівки не мають права заїжджати в німецькі міста. Заборонено навіть їздити машині зі причепом. Крім цього, на окремих вулицях не дозволяється рух вантажівок вагою понад 7,5 тонн чи з причепом уночі, адже це заважає спати містянам. Також існують заборони на в'їзд фур, викиди яких не відповідають сучасним екологічним стандартам. В частину міст - зась транспорту, важчому за 12 тонн. І це тільки правила для міст, а ще існують обмеження на пересування знаменитими німецькими автобанами. 

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