В'їзду немає: суворі правила для вантажівок в Німеччині (відео)

У Київ через спеку тимчасого заборонено в'їзд вантажівкам удень, щоб вони не псували дороги. У ФРН для фур правила значно жорсткіші. Зокрема, вантажівкам обмежують рух, щоб не заважали спати. Більше - в сюжеті DW.
За будь-якої погоди та пори року, по неділях та у святкові дні вантажівки не мають права заїжджати в німецькі міста. Заборонено навіть їздити машині зі причепом. Крім цього, на окремих вулицях не дозволяється рух вантажівок вагою понад 7,5 тонн чи з причепом уночі, адже це заважає спати містянам. Також існують заборони на в'їзд фур, викиди яких не відповідають сучасним екологічним стандартам. В частину міст - зась транспорту, важчому за 12 тонн. І це тільки правила для міст, а ще існують обмеження на пересування знаменитими німецькими автобанами.
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