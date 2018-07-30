В'їзду немає: суворі правила для вантажівок в Німеччині (відео)

За будь-якої погоди та пори року, по неділях та у святкові дні вантажівки не мають права заїжджати в німецькі міста. Заборонено навіть їздити машині зі причепом. Крім цього, на окремих вулицях не дозволяється рух вантажівок вагою понад 7,5 тонн чи з причепом уночі, адже це заважає спати містянам. Також існують заборони на в'їзд фур, викиди яких не відповідають сучасним екологічним стандартам. В частину міст - зась транспорту, важчому за 12 тонн. І це тільки правила для міст, а ще існують обмеження на пересування знаменитими німецькими автобанами.