"Вічний Путін": У РФ почався референдум щодо поправок до конституції

У Росії в четвер, 25 червня, почався суперечливий референдум щодо поправок до конституції РФ. Вони дозволять президенту країни Володимиру Путіну залишатися при владі ще два терміни до 2036 року.

Формально це голосування призначене на 1 липня, але через епідемію коронавірусу було вирішено розтягнути голосування на кілька днів, щоб уникнути надмірного скупчення людей на виборчих дільницях. Голова Центрвиборчкому РФ Елла Памфілова раніше повідомила, що в усій країні відкриються понад 96,5 тисяч дільниць.

Голосування за весь пакет поправок до Конституції

Під час голосування пропонується змінити одразу 22 статті основного закону країни. Однак громадяни Росії зможуть проголосувати "за" або "проти" лише всього пакету поправок. 10 березня зміни вже схвалили Держдума, Рада Федерації, парламенти регіонів і Конституційний суд РФ.

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Згідно з чинною конституцією, президент Росії не може залишатися на вищій державній посаді більше двох термінів поспіль. Тим часом поправки, що виносяться на голосування, обнуляють президентські терміни Путіна, що дозволить йому знову балотуватися на виборах в 2024 і 2030 роках і в результаті залишатися при владі до 2036 року.

Поправка, яка обнулить президентські терміни Володимира Путіна, була запропонована депутатом Держдуми Валентиною Терешковою, що стала в 1963 році першою в світі жінкою, яка полетіла у космос.

Опозиція та її прихильники звинувачують 67-річного Путіна в прагненні стати довічним президентом Росії.

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