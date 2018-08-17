 Віце-прем′єр Італії висунув Брюсселю ультиматум щодо мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.08.2018

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Новини

Віце-прем'єр Італії висунув Брюсселю ультиматум щодо мігрантів

Якщо інші країни ЄС не приймуть мігрантів з судна Diciotti, "Рух п'яти зірок" ініціюватиме голосування щодо припинення відрахувань до бюджету ЄС, заявив віце-прем'єр Італії Луїджі Ді Майо.

Мігранти в Італії

Напередодні неповнолітнім мігрантам з Diciotti дозволили зійти на берег

Італія може припинити відрахування до бюджету Євросоюзу, якщо не буде вирішено проблему перерозподілу мігрантів з кораблів у Середземному морі. Зокрема ідеться про судно Diciotti італійської берегової охорони. З таким ультиматумом у бік Брюсселя у четвер, 23 серпня, виступив віце-прем'єр-міністр Італії та голова популістської партії "Рух п'яти зірок" Луїджі Ді Майо.

Якщо інші країни-члени ЄС не приймуть мігрантів, котрі перебувають на цьому судні, тому "Рух п'яти зірок" ініціює голосування в італійському парламенті щодо припинення відрахувань до ЄС з наступного року, сказав лідер популістів, передає агенція новин Reuters.

"Якщо завтра не буде жодного результату з зустрічі Європейської Комісії щодо перерозподілу мігрантів з корабля Diciotti, то "Рух п'яти зірок" і я не збираємося щороку виділяти ЄС до 20 мільярдів євро", - застеріг Ді Майо, якого цитує Reuters.

Як повідомила у четвер Єврокомісія, на п'ятницю вона скликала неформальну зустріч постійних представників урядів країн ЄС щодо питання мігрантів. За даними видання Politico, свою участь погодили поки 12 держав.

На даний момент на борту Diciotti залишилося 150 дорослих мігрантів і шукачів притулку, врятованих у Середземному морі. Напередодні ввечері 27 неповнолітнім, які були без супроводу дорослих, дозволили зійти на берег у Сицилії.

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Нагадаємо, що судно італійської берегової охорони Diciotti чотири дні дрейфувало у міжнародних водах, оскільки Італія і Мальта сперечалися про те, кому його приймати. 16 серпня рятувальники з Diciotti підняли на борт 190 мігрантів із човна, що перебував у водах Мальти.

Згодом італійська сторона дозволила висадити на острові Лампедуза 13 людей, котрі потребували невідкладної медичної допомоги, заявивши, що інші 177 мігрантів має прийняти Мальта. Однак Мальта відмовилася це зробити.

Раніше Італія, новий уряд якої дотримується жорсткої антимігрантської позиції, заборонила приватним рятувальним судам з біженцями на борту заходити в італійські порти.

23 серпня міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні попередив, що ніхто з врятованих судном Diciotti мігрантів "без його дозволу не ступить на землю", передає агенція новин AFP.

За кілька останніх років до Італії морем прибули сотні тисяч мігрантів та біженців. Рим вже не раз закликав інші країни-члени ЄС взяти на себе частину тягаря, пов'язаного з кризою біженців.

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