 Віце-прем′єрка вимагає від президента Зеленського пояснень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.06.2019

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Новини

Віце-прем'єрка вимагає від президента Зеленського пояснень

Іванна Климпуш-Цинцадзе вимагає від Володимира Зеленського пояснити його заяву про втрату Росією контролю над бойовиками на Донбасі.

Іванна Климпуш-Цинцадзе вимагає від Володимира Зеленського пояснень

Іванна Климпуш-Цинцадзе вимагає від Володимира Зеленського пояснень

Віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що президент Володимир Зеленський має "швидко і вичерпно" пояснити свою заяву про втрату Росією контролю над бойовиками на Донбасі.

"Бо, якщо президент вважає, що на окупованих територіях Сходу України щось може відбуватися без відома Кремля, то це катастрофа. Ще більший жах полягає в тому, що РФ у заяві президента виглядає мало не стабілізуючою стороною. Це те, що хоче чути Путін", - написала Климпуш-Цинцадзе у Facebook у п'ятницю, 7 червня.

DW.COM

Проросійські сепаратисти продовжують обстрілювати позиції українських військових на Сході України. Внаслідок цього 4 та 5 червня загинуло троє українських військовослужбовців. (05.06.2019)

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На її думку, пояснення Зеленського мають бути швидкими і вичерпними, "інакше це капітуляція, яку суспільство не сприйме". "Президент має бути свідомим небезпек, на які він наражає державу", - наголосила Климпуш-Цинцадзе.

7 червня прес-служба адміністрації президента Зеленського поширила повідомлення, у якому він висловив думку, що загострення на Донбасі та артилерійські обстріли бойовиків ОРДЛО "свідчать про втрату Росією контролю над найманцями".

"Кричуще порушення Мінських угод - застосування артилерії - свідчить, щонайменше, про часткову втрату управління та контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами", - цитує прес-служба Зеленського.

Останні декілька днів спостерігається збільшення кількості обстрілів бойовиками українських позицій. Від початку 7 червня через обстріли загинули двоє військовослужбовців та восьмеро поранені. 5 червня повідомлялося про трьох загиблих військових.

Нагадаємо, кілька днів тому представник України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кучма ініціював заборону "вогню у відповідь" на Донбасі з боку українських військових. Пізніше він пояснив, що мав на увазі ситуації "очевидних провокацій, що здійснюються з районів із цивільними об'єктами".  

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