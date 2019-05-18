Віце-канцлер Австрії заявив про відставку на тлі скандалу

Після оприлюднення скандального відео про зустріч віце-канцлера Австрії Гайнца-Крістіана Штрахе (Heinz-Christian Strache) з нібито "росіянкою", політик запропонував свою відставку. "Тим, кому успішна робота уряду, - як скалка в оці, я не хочу давати жодного найменшого приводу використати мою помилкову поведінку в якості обґрунтування для повалення цього уряду", - сказав він у суботу, 18 травня, після зустрічі з канцлером країни Себастіаном Курцем (Sebastian Kurz). Штрахе також зазначив, що канцлер прийме його відставку. Штрахе йде також з посади голови правопопулістської Австрійської партії свободи (АПС). Раніше з'явилися повідомлення з посиланням на оточення Курца, який очолює Австрійську народну партію (АНП), що той виключає подальшу співпрацю зі Штрахе.

За словами Штрахе, посаду віце-канцлера може обійняти нинішній міністр транспорту Австрії Норберт Гофер (Norbert Hofer). Гофер також очолить АПС. З усіх посад йде також і соратник Штрахе Йоганн Ґуденус (Johann Gudenus), який також присутній на відео. Ґуденус зокрема очолював фракцію АПС в австрійському парламенті

Водночас Штрахе відкинув усі звинувачення у свій бік щодо порушення закону, назвав відозапис незаконним та пообіцяв правові кроки. Він попросив вибачення у дружини за свою поведінку, яка була "помилкою". За його словами, він поводився як "підліток напідпитку", а також "в стилі мачо", який намагався справити враження на гадану власницю вілли на Ібіці.

Як повідомлялося, 17 травня німецькі видання Süddeutsche Zeitung та Spiegel оприлюднили відео, на якому Штрахе та Йоганн Ґуденус у липні 2017 році на віллі на острові Ібіца обговорюють можливість придбання впливового австрійського видання Kronen Zeitung невідомою жінкою. Ця зустріч, вочевидь, була організована як пастка для Штрахе.

Як повідомляє Spiegel, жінка на відео назвала себе "племінницею одного російського олігарха" і заявляла, що має намір інвестувати в Австрії чверть мільярда євро. При цьому вона неодноразово наголошувала під час розмови, що йдеться про кошти нелегального походження. Попри такі заяви, зазначають німецькі журналісти, Штрахе та Ґуденус ще шість годин обговорювали з росіянкою можливості інвестування в Австрії. Крім того, вони повідомили гаданій росіянці про незаконну систему партійного фінансування.

Штрахе також стверджував на відео, що зміна власника видання Kronen Zeitung та підтримка ним його партії перед виборами могла б зіграти на користь АПС. У відповідь на підтримку Штрахе запропонував "росіянці" після перемоги на виборах надання державних замовлень будівельним компаніям, які мають бути засновані співрозмовницею Штрахе. У коментарі виданню Spiegel Штрахе підтвердив факт цієї розмови, але заявив, що це була "суто приватна" зустріч "у розкутій атмосфері напідпитку".