Вітрові турбіни як загроза для довкілля (відео)

Вітрові турбіни, які виробляють зелену енергію, після виведення з експлуатації практично неможливо утилізувати через скло- та вуглепластик у складі пропелерів. У Німеччині активно шукають нові способи ресайклінгу.
Дуже багато з 30 тисяч вітрових турбін у Німеччині планують вивести з експлуатації у найближчі кілька років. Їх замінять більшими і сучаснішими. Нині на часі розробити екологічний метод переробки старих вітряків, перш ніж їх масово почнуть зносити.
Максим Єфімов - один з найбільших українських інвесторів у Німеччині. Він вкладає у німецькі вітропарки, а куплений тут завод переніс в Україну. Бізнесу на батьківщині допомагає депутатський мандат Єфімова. (24.05.2018)
Чому "зелений" тариф в Україні дорожчий за європейський? Приваблює він інвесторів, олігархів чи звичайних громадян видобувати енергію з відновлювальних джерел? (16.11.2017)