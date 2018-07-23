 Вітрові турбіни як загроза для довкілля (відео) | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 27.07.2018

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Європа

Вітрові турбіни як загроза для довкілля (відео)

Вітрові турбіни, які виробляють зелену енергію, після виведення з експлуатації практично неможливо утилізувати через скло- та вуглепластик у складі пропелерів. У Німеччині активно шукають нові способи ресайклінгу.

Вітровий парк у Німеччині (picture-alliance/R. Poetsch)

Дуже багато з 30 тисяч вітрових турбін у Німеччині планують вивести з експлуатації у найближчі кілька років. Їх замінять більшими і сучаснішими. Нині на часі розробити екологічний метод переробки старих вітряків, перш ніж їх масово почнуть зносити. 

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