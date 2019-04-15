Вітренко: Україна вимагатиме від РФ транзит 60 мільярдів кубометрів газу

На тристоронніх газових переговорах за участі Росії та Євросоюзу Україна запропонує російській стороні забронювати 60 мільярдів кубометрів транзитних потужностей щорічно через територію України терміном на 10 років. Про це під час брифінгу у четвер, 25 квітня, заявив голова наглядової ради компанії "Укрнафта" Юрій Вітренко.

"Окрім контракту на бронювання потужностей, "Газпром" повинен підписати контракт як російський оператор газотранспортної системи (ГТС) із українським оператором", - зазначив Вітренко.

Потім, за його словами, "Газпром" вже у якості постачальника має забронювати 60 мільярдів кубометрів потужностей транспортування газу через Україну в Європу. "А так само 30 мільярдів кубометрів потужностей бронюватиметься під інші компанії. Чи тим самим "Газпромом", тільки на короткостроковій основі", - додав Вітренко.

Також він зазначив, що за новим контрактом Україна отримуватиме близько двох-трьох мільярдів доларів на рік.

Раніше віце-президент Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович заявив, що готовий провести наступні тристоронні переговори між Україною, Росією і Європейським Союзом щодо питання транзиту газу через Україну до країн Європи у травні.

Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболев також заявляв, що чекає на поновлення переговорів із компанією "Газпром" за транзитом природного газу після виборів президента України. Також "Нафтогаз" готовий скоротити позовні вимоги до "Газпрому" з 12 мільярдів доларів до двох мільярдів доларів у разі укладення довгострокового контракту щодо транзиту газу через територію України.

Наразі Євросоюз, Україна та Росія шукають компроміс, який дозволить забезпечити транзит газу з РФ до ЄС територією України з 1 січня 2020 року. Дія чинного контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" завершується 31 грудня цього року.

Раніше, в інтерв'ю для DW Вітренко оцінив потенціальні збитки "Нафтогазу" від втрати транзиту російського газу через українську ГТС приблизно у три мільярди доларів.

За даними компанії "Укртрансгаз", у 2018 році транзит російського природного газу через Україну до країн Європейського Союзу і Молдови склав 86,8 мільярда кубометрів. Таким чином він знизився на 6,7 мільярда кубометрів, або на 7,2 відсотка, порівняно з 2017 роком.