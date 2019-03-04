 Вітренко: ″Нафтогаз″ подасть скаргу до Єврокомісії на дії ″Газпрому″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.03.2019

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Новини

Вітренко: "Нафтогаз" подасть скаргу до Єврокомісії на дії "Газпрому"

"Нафтогаз" вважає, що "Газпром" перешкоджає конкуренції на газовому ринку ЄС. Тому українська компанія подасть скаргу до Єврокомісії з проханням забезпечити конкуренцію, повідомив Юрій Вітренко.

Юрій Вітренко

Юрій Вітренко (фото з архіву)

НАК "Нафтогаз України" має намір подати скаргу до Єврокомісії на дії "Газпрому", які, на думку української компанії, порушують антимонопольне законодавство ЄС. Про це виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив у вівторок, 5 березня, у Брюсселі, виступаючи на заході, організованому аналітичним центром EPC. Він уточнив, що позов, який займатиме близько ста сторінок або й більше, планують подати наприкінці квітня, повідомляє кореспондент DW.

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Для транзиту газу Україною з Росії до ЄС з 2020 року необхідне підписання нового контракту. Між "Нафтогазом" і "Газпромом" лишаються значні розбіжності. Як пройшли переговори в Брюсселі - в репортажі DW. (22.01.2019)

Стокгольмський арбітраж розпочав засідання за другим позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому". "Нафтогаз" вимагає перегляду тарифу на транзит і відшкодування близько 12,5 мільярда доларів. (28.01.2019)

За словами Вітренка, це буде не позов проти "Газпрому" з вимогою відшкодування, а скарга до Єврокомісії з проханням забезпечити конкуренцію в ЄС. "Ми кажемо, що Єврокомісія повинна застосувати певні вимоги до "Газпрому" для того, аби зловживання припинилися. Єврокомісія, звісно, може оштрафувати "Газпром", але це буде їхнім рішенням", - зазначив Вітренко.

Представник "Нафтогазу" зауважив, що будь-хто може подати скаргу, якщо вважає, що є зловживання, котре впливає на конкуренцію всередині Євросоюзу. "І антимонопольний орган ЄС має повноваження розслідувати ці справи", - додав він. На думку Вітренка, дії "Газпрому" шкодять не лише конкуренції всередині ЄС, від них також страждає і "Нафтогаз". "Ми купуємо газ у ЄС, і цей газ є дорожчим через протиконкурентні дії "Газпрому", - сказав топ-менеджер. Вітренко це пояснив зокрема тим, що якщо "Газпром" дозволив би транзит газу з Центральної Азії, то ціни на газ у ЄС знизилися б. Інші деталі він поки відмовився розкривати.

Нагадаємо, між "Нафтогазом" і "Газпромом" уже відбуваються судові розгляди у Стокгольмському арбітражі. За підсумками ухвалених минулого року вироків арбітражу за двома справами "Газпром" залишився винним "Нафтогазу" понад 2,5 мільярди доларів США. У січні у Стокгольмі почався розгляд нового позову української компанії на суму близько 12 мільярдів доларів.

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