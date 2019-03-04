Вітренко: "Нафтогаз" подасть скаргу до Єврокомісії на дії "Газпрому"

"Нафтогаз" вважає, що "Газпром" перешкоджає конкуренції на газовому ринку ЄС. Тому українська компанія подасть скаргу до Єврокомісії з проханням забезпечити конкуренцію, повідомив Юрій Вітренко.
НАК "Нафтогаз України" має намір подати скаргу до Єврокомісії на дії "Газпрому", які, на думку української компанії, порушують антимонопольне законодавство ЄС. Про це виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив у вівторок, 5 березня, у Брюсселі, виступаючи на заході, організованому аналітичним центром EPC. Він уточнив, що позов, який займатиме близько ста сторінок або й більше, планують подати наприкінці квітня, повідомляє кореспондент DW.
За словами Вітренка, це буде не позов проти "Газпрому" з вимогою відшкодування, а скарга до Єврокомісії з проханням забезпечити конкуренцію в ЄС. "Ми кажемо, що Єврокомісія повинна застосувати певні вимоги до "Газпрому" для того, аби зловживання припинилися. Єврокомісія, звісно, може оштрафувати "Газпром", але це буде їхнім рішенням", - зазначив Вітренко.
Представник "Нафтогазу" зауважив, що будь-хто може подати скаргу, якщо вважає, що є зловживання, котре впливає на конкуренцію всередині Євросоюзу. "І антимонопольний орган ЄС має повноваження розслідувати ці справи", - додав він. На думку Вітренка, дії "Газпрому" шкодять не лише конкуренції всередині ЄС, від них також страждає і "Нафтогаз". "Ми купуємо газ у ЄС, і цей газ є дорожчим через протиконкурентні дії "Газпрому", - сказав топ-менеджер. Вітренко це пояснив зокрема тим, що якщо "Газпром" дозволив би транзит газу з Центральної Азії, то ціни на газ у ЄС знизилися б. Інші деталі він поки відмовився розкривати.
Нагадаємо, між "Нафтогазом" і "Газпромом" уже відбуваються судові розгляди у Стокгольмському арбітражі. За підсумками ухвалених минулого року вироків арбітражу за двома справами "Газпром" залишився винним "Нафтогазу" понад 2,5 мільярди доларів США. У січні у Стокгольмі почався розгляд нового позову української компанії на суму близько 12 мільярдів доларів.