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Віталій Ярема

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Віталій Ярема". Віталій Ярема - український політик та юрист.

Віталій Ярема був депутатом Верховної Ради з 2012 до 2014 року. З лютого 2014 року до червня 2014 року обіймав посаду віце-прем'єра України в уряді Арсенія Яценюка. Після цього до лютого 2015 року Віталій Ярема очолював генеральну прокуратуру України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Генпрокурор з правками, або Як з друга зробити очільника ГПУ і залишити йому кадрові повноваження

Генпрокурор з правками, або Як з друга зробити очільника ГПУ і залишити йому кадрові повноваження 20.04.2016

Під Юрія Луценка готові не лише переписати закон про прокуратуру, а й залишити генпрокурору низку кадрових повноважень. Парламентарі готові ще на рік відтермінувати створення органів прокурорського самоврядування.
Суперечки навколо ГПУ: як з друга зробити генпрокурора

Суперечки навколо ГПУ: як з друга зробити генпрокурора 13.04.2016

Змінювати закони під певного кандидата на посаду генерального прокурора вже стало певною традицією в Україні. Двоє з трьох останніх екс-очільників ГПУ не відповідали вимогам. Під одного, Віталія Ярему, переписали закон.
Генпрокурор Шокін: Слідчий-вовкодав чи просто кум президента?

Генпрокурор Шокін: "Слідчий-вовкодав" чи просто кум президента? 10.02.2015

Призначення новим генпрокурором Віктора Шокіна є намаганням зняти політичну напругу через відсутність результатів розслідування злочинів на Євромайдані, кажуть експерти. DW з’ясовувала, чи зміниться ситуація тепер.
Верховна Рада підтримала відставку генпрокурора Віталія Яреми та погодила призначення Віктора Шокіна

Верховна Рада підтримала відставку генпрокурора Віталія Яреми та погодила призначення Віктора Шокіна 10.02.2015

Верховна Рада підтримала рішення президента України про відставку генерального прокурора Віталія Яреми, а також про призначення на цю посаду Віктора Шокіна. Ярему критикували, зокрема, за кадрові рішення.
За відставку Яреми депутати зібрали вже більше 120-и підписів

За відставку Яреми депутати зібрали вже більше 120-и підписів 22.01.2015

Депутати Верховної Ради вимагають відставки генпрокурора, вказуючи на корупцію та повільне розслідування злочинів проти Майдану. Навесні заміну Віталію Яремі, імовірно, шукатимуть на конкурсі.
Яремі закидають провал розслідування злочинів проти Майдану

Яремі закидають "провал" розслідування злочинів проти Майдану 10.12.2014

Українські парламентарі заслухали очільників силових відомств з питання розслідування злочинів проти Майдану. "Провалом" назвав їхню роботу глава антикорупційного комітету ВР.
Порошенко підписав закон, який дозволяє провести заочний суд над Януковичем

Порошенко підписав закон, який дозволяє провести заочний суд над Януковичем 21.10.2014

Президент України Петро Порошенко підписав закон, який передбачає можливість досудового розслідування і судового провадження за відсутності підозрюваного.
Генпрокуратура та Нацбанк отримали нових голів

Генпрокуратура та Нацбанк отримали нових голів 19.06.2014

Верховна Рада прийняла низку рішень про кадрові ротації. Генпрокуратуру очолив Віталій Ярема, НБУ - Валерія Гонтарева. Звільнено очільника фонду держмайна Олександра Рябченка.
Президент України звільнив в.о. генпрокурора

Президент України звільнив в.о. генпрокурора 18.06.2014

Президент України звільнив Олега Махніцького з посади виконуючого обов’язки генерального прокурора України та пропонує на його посаду Віталія Ярему.