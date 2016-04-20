На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Віталій Ярема". Віталій Ярема - український політик та юрист.

Віталій Ярема був депутатом Верховної Ради з 2012 до 2014 року. З лютого 2014 року до червня 2014 року обіймав посаду віце-прем'єра України в уряді Арсенія Яценюка. Після цього до лютого 2015 року Віталій Ярема очолював генеральну прокуратуру України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.