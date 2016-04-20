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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Віталій Ярема". Віталій Ярема - український політик та юрист.
Віталій Ярема був депутатом Верховної Ради з 2012 до 2014 року. З лютого 2014 року до червня 2014 року обіймав посаду віце-прем'єра України в уряді Арсенія Яценюка. Після цього до лютого 2015 року Віталій Ярема очолював генеральну прокуратуру України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Під Юрія Луценка готові не лише переписати закон про прокуратуру, а й залишити генпрокурору низку кадрових повноважень. Парламентарі готові ще на рік відтермінувати створення органів прокурорського самоврядування.
Верховна Рада підтримала рішення президента України про відставку генерального прокурора Віталія Яреми, а також про призначення на цю посаду Віктора Шокіна. Ярему критикували, зокрема, за кадрові рішення.