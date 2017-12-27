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Віталій Мутко - російський спортивний функціонер, міністр спорту Росії (з 2012 року).
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Віталій Мутко".
Російські високопосадовці визнали існування системи допінгу в країні. Про це зазначається у статті газети New York Times, опублікованій 28 грудня. Після виходу матеріалу Російське антидопінгове агентство заявило, що журналісти вирвали з контексту слова про визнання. Експерт у сфері допінгу Гайо Зеппельт розповів DW про "інституційну змову" в російському спорті.