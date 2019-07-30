 Віталій Кличко назвав ″безпідставною брехнею″ закиди з боку Андрія Богдана | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2019

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Віталій Кличко назвав "безпідставною брехнею" закиди з боку Андрія Богдана

Мер Києва Віталій Кличко звинуватив керівника офісу президента України Андрія Богдана у "безпідставній брехні" та маніпулюванні законами і Конституцією.

Київський міський голова Віталій Кличко

Київський міський голова Віталій Кличко

Київський міський голова Віталій Кличко в оприлюдненому у вівторок, 30 липня, відеозверненні назвав "безпідставною брехнею" озвучені раніше цього дня керівником офісу президента України Андрієм Богданом закиди щодо корупції в Київраді. Він також звинуватив Богдана у "маніпулюванні законами і Конституцією".

"Все, що наговорив пан Богдан, - повна нісенітниця і некомпетентність", - стверджує Кличко. За його словами, "Київрада працює прозоро, ефективно, без "смотрящих", мовою керівника офісу президента". Кличко, звертаючись до президента України Володимира Зеленського, запевнив, що не бореться за крісла і посади, та попросив Богдана назвати прізвища людей, які, як стверджує Богдан, пропонували йому хабар у 20 мільйонів доларів США за те, щоб Віталій Кличко залишався на посаді голови Київської міськдержадміністрації.

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Раніше цього дня у дописі на сторінці в соціальній мережі Facebook Віталій Кличко зазначив: "Коли такі речі говорить керівник офісу президента - це виглядає, як мінімум, дивно і некомпетентно. Усі свої, як ви думаєте, "страшилки", пане Богдане, передавайте до правоохоронних органів. І не ганьбіться подібними "інформаційними виступами"! Ви ще й законами і Конституцією маніпулюєте".

Нагадаємо, раніше 30 липня керівник офісу президента України Андрій Богдан під час прес-конференції заявив, що до нього нібито приходив адвокат одного зі "смотрящих" у Київраді і запропонував навпіл розділити кошти обсягом у 40 мільйонів доларів США на рік, які нібито отримує певна група осіб завдяки доступу до міського бюджету. Жодних доказів своїх висловлювань Богдан не надав. За його словами, він не був готовий до такої зустрічі, і тому йому "не вдалося зафіксувати такі дані".

Також Богдан стверджує, що Кличко не контролює Київраду, натомість у ній є двоє чи троє "смотрящих", які мають певні групи депутатів, а Кличку нібито потрібно знаходити з ними компроміс, щоб мати більшість в Київраді.

За словами Богдана, президент Володимир Зеленський розглядає кілька претендентів на посаду голови Київської міської державної адміністрації (КМДА), зокрема і нинішнього її керівника, мера столиці Віталія Кличка.

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