Вісім українських моряків визнали себе військовополоненими - адвокат

Адвокати заарештованих у Росії українських моряків до кінця року "за графіком слідчих дій" зустрінуться з усіма своїми підзахисними. Про це заявив керівник групи адвокатів Микола Полозов у понеділок, 17 грудня, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

Він повідомив, що команда адвокатів працює вже тиждень, і за цей час захисники відвідали 11 моряків. "Вісім із них у ході слідчих дій заявили під протокол про те, що вони вважають себе військовополоненими і є такими. Це відображає загальну стратегічну позицію", - наголосив Полозов. Він не сумнівається, що всі інші моряки також визнають себе військовополоненими.

Адвокат розповів, що участь у справі українських моряків беруть 34 адвокати, частина з яких - кримські, частина - московські. "І всі вони в рамках єдиної команди, єдиної стратегії наразі здійснюють захист військовополонених українських моряків", - зазначив Полозов. За його словами, спілкування адвокатів з підзахисними відбувається у слідчому відділенні Федеральної служби безпеки Росії.

Розгляд апеляцій

Тим часом так званий "Верховний суд" анексованого Росією Криму планує 19 грудня розглянути перші п'ять апеляційних скарг захисту на арешт українських моряків. "Розгляд призначено на 19 грудня", - сказав представник "суду" журналістам. Адвокати моряків просять скасувати рішення про арешти всіх 24-х моряків і відпустити їх.

Нагадаємо, що російські спецпризначенці 25 листопада захопили рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України в районі Керченської протоки. 27-28 листопада суд у анексованому Криму взяв під арешт на два місяці 24-х українських військових моряків із захоплених військових суден. Росія звинувачує моряків у незаконному перетині свого кордону. Українська влада наполягає на тому, що затримані військові моряки повинні мати статус військовополонених, російська сторона це заперечує.