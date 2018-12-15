 Вісім українських моряків визнали себе військовополоненими - адвокат | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Вісім українських моряків визнали себе військовополоненими - адвокат

Очільник групи адвокатів заарештованих у РФ українських моряків Микола Полозов повідомив, що вісім з них визнали себе військовополоненими. При цьому він не сумнівається, що решта моряків висловлять аналогічну позицію.

Один із заарештованих українських моряків

Один із заарештованих українських моряків

Адвокати заарештованих у Росії українських моряків до кінця року "за графіком слідчих дій" зустрінуться з усіма своїми підзахисними. Про це заявив керівник групи адвокатів Микола Полозов у понеділок, 17 грудня, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

Він повідомив, що команда адвокатів працює вже тиждень, і за цей час захисники відвідали 11 моряків. "Вісім із них у ході слідчих дій заявили під протокол про те, що вони вважають себе військовополоненими і є такими. Це відображає загальну стратегічну позицію", - наголосив Полозов. Він не сумнівається, що всі інші моряки також визнають себе військовополоненими.

Адвокат розповів, що участь у справі українських моряків беруть 34 адвокати, частина з яких - кримські, частина - московські. "І всі вони в рамках єдиної команди, єдиної стратегії наразі здійснюють захист військовополонених українських моряків", - зазначив Полозов. За його словами, спілкування адвокатів з підзахисними відбувається у слідчому відділенні Федеральної служби безпеки Росії.

DW.COM

З трьома пораненими українськими моряками проводять зустріч українські консули, повідомив глава МЗС України Павло Клімкін. Поранені моряки перебувають у слідчому ізоляторі "Матроська тиша" у Москві. (06.12.2018)

Росія не вважає українських моряків, захоплених у Керченській протоці, військовополоненими, заявляють у ФСБ РФ. (08.12.2018)

Розгляд апеляцій

Тим часом так званий "Верховний суд" анексованого Росією Криму планує 19 грудня розглянути перші п'ять апеляційних скарг захисту на арешт українських моряків. "Розгляд призначено на 19 грудня", - сказав представник "суду" журналістам. Адвокати моряків просять скасувати рішення про арешти всіх 24-х моряків і відпустити їх.

Нагадаємо, що російські спецпризначенці 25 листопада захопили рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України в районі Керченської протоки. 27-28 листопада суд у анексованому Криму взяв під арешт на два місяці 24-х українських військових моряків із захоплених військових суден. Росія звинувачує моряків у незаконному перетині свого кордону. Українська влада наполягає на тому, що затримані військові моряки повинні мати статус військовополонених, російська сторона це заперечує.

Дивитись відео 02:36
Now live
02:36 хв

Українські моряки в ув'язненні РФ: без допуску адвоката та волонтерів (06.12.2018)

Аудіо й відео до теми

Українські моряки в ув'язненні РФ: без допуску адвоката та волонтерів (06.12.2018)  

Також за темою

Russland - Drei Schiffe der ukrainischen Marine haben die russische Grenze illegal überschritten.

Керченська криза: переговори в нормандському форматі продовжаться в січні 12.12.2018

Переговори щодо конфлікту Росії з Україною на рівні зовнішньополітичних радників країн "нормандської четвірки" продовжаться в 2019 році. Про це повідомили в Берліні.

Italien Maas schlägt Ausweitung der OSZE-Mission im Ukraine-Konflikt vor

Глава МЗС Німеччини пропонує поширити місію ОБСЄ на Азовське море 06.12.2018

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас хоче обговорити пропозицію розширення місії ОБСЄ на Азовське море під час зустрічі представників країн "нормандської четвірки", що має відбутись 11 грудня.

Russland Ukraine Krim Konflikt

Керченська криза та санкції: ЄС поки обмежився політичним жестом 10.12.2018

Рада ЄС на засіданні в Брюсселі запровадила санкції за "вибори" сепаратистів на Донбасі. Водночас жодного рішення про санкції щодо Росії за події у Керченській протоці не ухвалювали.

Реклама

Докладно

Угорцям увіврвався терпець після того, як, крім демократії, прем'єр Орбан почав утискати і соціальні права

Угорщина протестує проти "рабського закону"

Угорці вийшли на барикади через закон, який суттєво утискає права найманих працівників. 

У середньому топ-менеджери найбільших компаній Німеччини з індексу DAX заробляли 2017-го в 50 разів більше, ніж підлеглі

Хто з німецьких топ-менеджерів заробляє найбільше?

Прибутки цих менеджерів вимірюються мільйонами. Йдеться про топ-менеджерів найбільших німецьких компаній. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  