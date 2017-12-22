 Вісім нешаблонних різдвяних ярмарків Німеччини (фотогалерея) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 17.12.2019

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Культура й стиль життя

Вісім нешаблонних різдвяних ярмарків Німеччини (фотогалерея)

Глінтвейн, пряники та святкові вогні - Різдво у Німеччині є часом шанувати народні традиції. Однак деякі різдвяні ярмарки руйнують стереотипи. Про них - у фотогалереї DW.

  • Німецько-американський різдвяний ярмарок у Пульман-сіті, Егінг-ам-Зе

    Вісім нешаблонних різдвяних ярмарків Німеччини

    Різдво на Дикому Заході

    Баварський тематичний парк "Місто вестернів Пульман-сіті" у Егінгу-ам-Зе перетворюється на німецько-американський різдвяний ярмарок. Ряджені ковбої скачуть вулицями разом із Санта-Клаусами. На святково освітленій центральній вулиці можна знайти ятки із печивом, пуншем та глінтвейном.

  • Різдвяний ярмарок Янгольський ярмарок у Емдені, 2019 рік

    Вісім нешаблонних різдвяних ярмарків Німеччини

    На узбережжі Північного моря

    У східнофризькому приморському місті Емден так званий Янгольський ярмарок відбувається не лише на суходолі, але й на воді. Його назвали на честь золотої фігури янгола на міському гербі. Музейні кораблі у старій внутрішній гавані прикрашені гірляндами, а на їхніх камбузах готують північнонімецькі делікатеси на кшталт обліпихового грогу, супу з капустою грюнколь та бутербродів з вугрем.

  • Різдвяний ярмарок у винних погребах Трабен-Трарбаху

    Вісім нешаблонних різдвяних ярмарків Німеччини

    У підземному царстві

    Мережа винних погребів, що знаходиться під землею у Трабен-Трарбаху на річці Мозель, сягає 22 кілометрів. Тут завжди панує одна й та ж сама, значно приємніша, ніж на вулиці, температура. Тому "Нічний ярмарок мозельського вина" завжди вартий того, аби його відвідати, навіть коли на вулиці шквальний вітер, чи хуртовина.

  • Різдвяний ярмарок у Равеннській ущелині

    Вісім нешаблонних різдвяних ярмарків Німеччини

    Під чарівним мостом

    Розташований у мальовничій Равеннській ущелині, цей різдвяний ярмарок у південнонімецькому Шварцвальді має особливо романтичну атмосферу. Замкнене між крутими скелями ущелини та під 40-метровим залізничним віадуком, невеличке поселення з традиційних дерев'яних ярмаркових яток запрошує до святкової передріздвяної прогулянки.

  • Різдвяний ярмарок у Гауценбергу у Баварії

    Вісім нешаблонних різдвяних ярмарків Німеччини

    У каменярні

    Особливо невимушена атмосфера панує на різдвяному ярмарку у старій каменярні міста Гауценберг в Баварії. Тут не лише продають вироби місцевих ремісників, але й демонструються традиційні ремісничі техніки на кшталт обробки каменю. Але дітям набагато більше подобаються ясла зі справжніми тваринами.

  • Різдвяний ярмарок геїв та лесбійок Pink Christmas у Мюнхені

    Вісім нешаблонних різдвяних ярмарків Німеччини

    Рожеве Різдво

    У рожевих тонах та святковій атмосфері вже в 15-ий раз відбувається різдвяний ярмарок геїв та лесбійок Pink Christmas ("Рожеве Різдво") на площі Святого Штефана у Мюнхені. На його сцені гарний настрій забезпечують травесті-діви, діджеї та популярні співаки. А прибуток від продажу шампанського буде перерахований благодійним внеском мюнхенській організації допомоги людям, що живуть з ВІЛ.

  • Різдвяний ярмарок середньовічних вогнів у Дортмунді

    Вісім нешаблонних різдвяних ярмарків Німеччини

    Піратське різдво

    Смолоскпипи мерехтять, шаблі дзвенять, стріли проносяться у повітрі. На "Різдвяному ярмарку середньовічних вогнів" у дортмундському Фреденбаумпарку є на що подивитися. Піратські кораблі та скарби, лицарські турніри та змагання драконів - тут є все для справжніх пригод.

  • Різдвяний ярмарок Санта Паулі у Гамбурзі

    Вісім нешаблонних різдвяних ярмарків Німеччини

    Еротичне Різдво

    "Санта Паулі" - так називається гамбурзький еротичний різдвяний ярмарок на легендарній вулиці Репербан, що є епіцентром нічного життя міста. Його відвідувачі можуть подивитися на "гарячих ангелів" у стриптиз-наметі, прикупити собі секс-іграшок чи заспівати у порно-караоке. Що б про це сказав Ісус?

    Автор: Ліза Марі Йордан, Олександр Голубов


  • Німецько-американський різдвяний ярмарок у Пульман-сіті, Егінг-ам-Зе

    Вісім нешаблонних різдвяних ярмарків Німеччини

    Різдво на Дикому Заході

    Баварський тематичний парк "Місто вестернів Пульман-сіті" у Егінгу-ам-Зе перетворюється на німецько-американський різдвяний ярмарок. Ряджені ковбої скачуть вулицями разом із Санта-Клаусами. На святково освітленій центральній вулиці можна знайти ятки із печивом, пуншем та глінтвейном.

  • Різдвяний ярмарок Янгольський ярмарок у Емдені, 2019 рік

    Вісім нешаблонних різдвяних ярмарків Німеччини

    На узбережжі Північного моря

    У східнофризькому приморському місті Емден так званий Янгольський ярмарок відбувається не лише на суходолі, але й на воді. Його назвали на честь золотої фігури янгола на міському гербі. Музейні кораблі у старій внутрішній гавані прикрашені гірляндами, а на їхніх камбузах готують північнонімецькі делікатеси на кшталт обліпихового грогу, супу з капустою грюнколь та бутербродів з вугрем.

  • Різдвяний ярмарок у винних погребах Трабен-Трарбаху

    Вісім нешаблонних різдвяних ярмарків Німеччини

    У підземному царстві

    Мережа винних погребів, що знаходиться під землею у Трабен-Трарбаху на річці Мозель, сягає 22 кілометрів. Тут завжди панує одна й та ж сама, значно приємніша, ніж на вулиці, температура. Тому "Нічний ярмарок мозельського вина" завжди вартий того, аби його відвідати, навіть коли на вулиці шквальний вітер, чи хуртовина.

  • Різдвяний ярмарок у Равеннській ущелині

    Вісім нешаблонних різдвяних ярмарків Німеччини

    Під чарівним мостом

    Розташований у мальовничій Равеннській ущелині, цей різдвяний ярмарок у південнонімецькому Шварцвальді має особливо романтичну атмосферу. Замкнене між крутими скелями ущелини та під 40-метровим залізничним віадуком, невеличке поселення з традиційних дерев'яних ярмаркових яток запрошує до святкової передріздвяної прогулянки.

  • Різдвяний ярмарок у Гауценбергу у Баварії

    Вісім нешаблонних різдвяних ярмарків Німеччини

    У каменярні

    Особливо невимушена атмосфера панує на різдвяному ярмарку у старій каменярні міста Гауценберг в Баварії. Тут не лише продають вироби місцевих ремісників, але й демонструються традиційні ремісничі техніки на кшталт обробки каменю. Але дітям набагато більше подобаються ясла зі справжніми тваринами.

  • Різдвяний ярмарок геїв та лесбійок Pink Christmas у Мюнхені

    Вісім нешаблонних різдвяних ярмарків Німеччини

    Рожеве Різдво

    У рожевих тонах та святковій атмосфері вже в 15-ий раз відбувається різдвяний ярмарок геїв та лесбійок Pink Christmas ("Рожеве Різдво") на площі Святого Штефана у Мюнхені. На його сцені гарний настрій забезпечують травесті-діви, діджеї та популярні співаки. А прибуток від продажу шампанського буде перерахований благодійним внеском мюнхенській організації допомоги людям, що живуть з ВІЛ.

  • Різдвяний ярмарок середньовічних вогнів у Дортмунді

    Вісім нешаблонних різдвяних ярмарків Німеччини

    Піратське різдво

    Смолоскпипи мерехтять, шаблі дзвенять, стріли проносяться у повітрі. На "Різдвяному ярмарку середньовічних вогнів" у дортмундському Фреденбаумпарку є на що подивитися. Піратські кораблі та скарби, лицарські турніри та змагання драконів - тут є все для справжніх пригод.

  • Різдвяний ярмарок Санта Паулі у Гамбурзі

    Вісім нешаблонних різдвяних ярмарків Німеччини

    Еротичне Різдво

    "Санта Паулі" - так називається гамбурзький еротичний різдвяний ярмарок на легендарній вулиці Репербан, що є епіцентром нічного життя міста. Його відвідувачі можуть подивитися на "гарячих ангелів" у стриптиз-наметі, прикупити собі секс-іграшок чи заспівати у порно-караоке. Що б про це сказав Ісус?

    Автор: Ліза Марі Йордан, Олександр Голубов


Дивіться також:

  • Хо-хо-хо на Курфюрстендамм

    Берлін засяяв в очікуванні Різдва

    Хо-хо-хо на Курфюрстендамм

    Підсвічений Дід Мороз махає перехожим на Курфюрстендамм - вулиці в Західному Берліні, на якій розташовані численні крамниці. У нього гідна компанія - лускунчик, олень та сніговик, а також інші фігури прикрашають середню смугу бульвару.

  • Бульвар, що сяє

    Берлін засяяв в очікуванні Різдва

    Бульвар, що сяє

    Уздовж чотирикілометрового бульвару Курфюрстендамм можна побачити близько 600 підсвічених дерев. Аби підсвітити одне дерево, потрібно від 200 до 300 метрів гірлянди. Посеред цього моря світла різдвяний шопінг приносить ще більше задоволення, ніж зазвичай.

  • Чарівні ятки на Жандармському ринку

    Берлін засяяв в очікуванні Різдва

    Чарівні ятки на Жандармському ринку

    Для багатьох гостей Берліна це найромантичніший різдвяний ярмарок німецької столиці. Вражаючі фасади концертної зали, французького та німецького соборів створюють сповнене особливого настрою тло для ярмарку на Жандармському ринку. У білих наметах продають високоякісні вироби ручної роботи.

  • Ковзанка біля Червоної ратуші

    Берлін засяяв в очікуванні Різдва

    Ковзанка біля Червоної ратуші

    Фонтан Нептуна світиться червоним і синім. На ковзанці навколо пам'ятника богові морів коло за колом наганяються відвідувачі. Це центральне місце різдвяного ярмарку біля Червоної ратуші. Найкраще спостерігати за всім, що тут відбувається, можна з 50-метрового чортового колеса.

  • Подорож різдвяним садом

    Берлін засяяв в очікуванні Різдва

    Подорож різдвяним садом

    Сади Берліна так само поринають у різдвяне світло. Четвертий рік поспіль у ботанічному саду міста у передріздвяний час працює Christmas Garden ("Різдвяний сад"). Його девіз: "У сутінках починається магічна подорож". Оглядовий маршрут проходить повз 30 світових інсталяцій. На їхньому тлі - по-святковому підсвічені оранжереї.

  • Різдвяне сяйво в Тірпарку

    Берлін засяяв в очікуванні Різдва

    Різдвяне сяйво в Тірпарку

    Новинка цього року: зимовий світ у Тірпарку в районі Фрідріхсфельде. Уперше гості Берліна можуть зробити вечірню прогулянку по-святковому вбраним парком та проїхатися коло-друге на різдвяній ковзанці.

  • Казкові створіння у Sony Center

    Берлін засяяв в очікуванні Різдва

    Казкові створіння у Sony Center

    Сафірно-блакитні та блискучо-золоті - світлові інсталяції у Sony Center на Потсдамській площі приваблюють відвідувачів щороку. У навколишніх ресторанах можна у спокої спостерігати за пегасом та іншими казковими створіннями.

  • O Tannenbaum

    Берлін засяяв в очікуванні Різдва

    O Tannenbaum

    Певно, найгарніша різдвяна ялинка Берліна розташована на площі Марлен Дітріх. Вона важить п'ять тонн, заввишки 20 метрів та прикрашена дев'ятьма тисячами кульок та 150 тисячами LED-ліхтариків. Саме дерево хоч і штучне, але його можна використовувати багато разів. Тож він уже кілька років як прикрашає різдвяний ярмарок вздовж Старої Потсдамської вулиці.

    Автор: Ліза Марі Йордан


  • Бульвар Унтер ден Лінден

    Різдвяна пора в Берліні

    Липи у вогнях

    Берлінський бульвар Унтер ден Лінден ("Під липами" - Ред.) розквітає вогнями серед зими завдяки кампанії зі збору коштів, яку періодично проводить місцева радіостанція. На ділянці між Бранденбурзькими воротами та університетом імені Гумбольта триває реконструкція, тож силуети понад двох сотень дерев у яскравих вогнях дуже доречні для створення святкового настрою.

  • Площа Александерплатц

    Різдвяна пора в Берліні

    Святкова метушня

    На Александерплатц ви можете торкнутися неба, чи принаймні спробувати це зробити на оглядовому колесі висотою в понад 60 метрів. Все, куди сягає око, горить святковими вогнями, в повітрі розлиті пахощі солодкої вати і смаженого мигдалю. З ятки неподалік продавці голосно закликають зіграти в лотерею і виграти м'яку іграшку. Це улюблене місце зустрічей молоді.

  • Різдвяна пора на Курфюрстендамм

    Різдвяна пора в Берліні

    Магія Курфюрстендамму

    У грудні, коли стає темно ледь не одразу ж по обіді, святкові вогники перетворюють відомі своїми крамницями вулиці на магічно-принадні місця. Популярні серед покупців вулиці Курфюрстендамм і Таунцін освітлені особливо вигадливо. Сідайте на автобус M29, щоб подорожувати у цьому морі світла в теплі та комфорті.

  • Берлін

    Різдвяна пора в Берліні

    Охочим до шопінгу

    Навпроти Меморіальної церкви кайзера Вільгельма розташовано ще один привабливий для охочих до дозваг та шопінгу квартал. Тут архітектурний ансамбль будівель включає готелі, ресторани та відомий торговельний центр "Бікінігауз" - популярне місце для різдвяних закупів.

  • Палац Шарлоттенбург

    Різдвяна пора в Берліні

    Втіха для дітей

    Біля палацу Шарлоттенбург, стіни якого підсвічені різнокольоровими вогнями, встановили традиційну різдвяну піраміду. Навколо у дерев'яних ятках продаються новорічні прикраси ручної роботи, різдвяні наїдки та гарячі напої. А покататися на каруселях сюди приходять не лише дітлахи, а й дорослі.

  • Відомство федерального канцлера

    Різдвяна пора в Берліні

    Ялинка для канцелярії

    Щороку інша німецька земля надає відомству федерального канцлера новорічну ялинку. Цього року зелену красуню - ялицю Нордманна - доправили з Гамбурга. Її встановили на внутрішньому подвір'ї навпроти скульптури авторства Едуардо Чільїди. Загалом в урядовому кварталі можна побачити чимало гарно прикрашених ялинок.

  • Площа Жандарменмаркт

    Різдвяна пора в Берліні

    Гірлянди і зірки

    Навпроти концертного залу на площі Жандарменмаркт встановлена 20-метрова новорічна ялинка - одна з найвищих в Берліні. У наметах з обігрівом відвідувачі ярмарку можуть скуштувати традиційні різдвяні наїдки і придбати різноманітні вироби ручної роботи. Для прикраси наметів використали тисячу метрів світлодіодних гірлянд, понад тисячу яскравих кульок і 120 моравських різдвяних зірок.

  • Соні-центр

    Різдвяна пора в Берліні

    Гра світла

    Під дахом Соні-центру на Потсдамській площі відвідувачі можуть насолодитися різнокольоровим світловим шоу будь-якої пори року. А під час різдвяно-новорічних свят до світлової палітри додають ще 100 тисяч блакитних і золотих вогників. На Святвечір, 24 грудня, Соні-центр зачинено.

  • Вокзал Берліна

    Різдвяна пора в Берліні

    Під срібною зіркою

    Святково прикрашений центральний вокзал Берліна приймає до 300 тисяч туристів щодня напередодні Різдва. Під скляним дахом розташувалися два основних рівні станції і 15 тисяч квадратних метрів крамниць, де подорожні знайдуть великий вибір подарунків. До того ж, ці магазини відчинені до пізньої години, а також на Різдво.

    Автор: Ілле Сімон, Світлана Кореновська


  • Bratwurststand auf dem Nürnberger Weihnachtsmarkt (dpa)

    Смажені ковбаски, глінтвейн, пряники - хіти німецьких різдвяних ярмарків

    Смажені ковбаски - німецький хіт

    Смачно поїсти - невід'ємна складова відвідин різдвяного ярмарку. Смажені ковбаски в булочці з гірчицею або кетчупом - класика жанру. Вже з'явилися навіть ковбаски без м'яса, для вегетаріанців. На різдвяному ярмарку в Бонні кожна восьма крамниця пропонує якісь смаколики. Але й на різдвяних ярмарках за межами Німеччини "німецькі ковбаски" користуються попитом.

  • Studentinnen auf dem Weihnachtsmarkt (DW)

    Смажені ковбаски, глінтвейн, пряники - хіти німецьких різдвяних ярмарків

    Білий, червоний або із додаванням шнапсу

    Продавці глінтвейну потирають руки, якщо їм вдається видобути торгове місце. Для багатьох гарячий напій із червоним або білим вином, а часто навіть із додаванням шнапсу - головна приваба ярмарку. Півлітра глінтвейну на рік випиває середньостатистичний німець - принаймні так стверджує компанія-виробник цього напою з Нюрнберга. Утім, точні цифри ніхто розкривати не хоче.

  • Eine Lebkuchenverkäuferin (dpa)

    Смажені ковбаски, глінтвейн, пряники - хіти німецьких різдвяних ярмарків

    Пряники у небезпеці?

    Завжди доречні для солодкого перекусу - пряники. Найвідоміші - нюрнберзькі. Починаючи від 1996 року, нюрнберзьикми можуть називатись тільки ті пряники, які справді вироблені в Нюрнберзі. Навіть якщо цей вид солодощів зустрічається на будь-якому різдвяному ярмарку, в минулі роки їх виробництво невпинно скорочувалось.

  • Aachener Printen (Fotolia)

    Смажені ковбаски, глінтвейн, пряники - хіти німецьких різдвяних ярмарків

    Ахенські принти

    Конкурентами нюрнберзьких пряників вважаються ахенські принти. Цей різновид пряників родом з Ахена - на кордоні з Голландією. Принти бувають м'якими або твердими - залежно від умов зберігання. Назва "принт" походить від нідерландського "prent" - "відбиток, картинка". Адже свою подовжену форму принти отримали завдяки чудово вирізьбленим дерев'яним формам, які заповнювали тістом.

  • Dresdner Christstollen (dpa)

    Смажені ковбаски, глінтвейн, пряники - хіти німецьких різдвяних ярмарків

    Від пісної випічки до кексів

    До традиційної німецької різдвяної випічки належить і штоллен. Найвідомішими є штоллени, виготовлені в Дрездені. У середньовіччі цей вид різдвяної випічки, як розповідають легенди, вироблявся лише з борошна, дріжджів і води. У 1491 році Папа Римський дозволив дрезденцям на їхнє прохання вживати під час посту також масло й молоко. Відтоді пекарі використовують для штолена й жирні інгредієнти.

  • Crêpe-Stand auf dem Hamburger Weihnachtsmarkt (dpa)

    Смажені ковбаски, глінтвейн, пряники - хіти німецьких різдвяних ярмарків

    Імпорт з Франції

    Французький варіант млинців - крепи. Первісно це була бретонська кухня, але тепер - типова вулична їжа також у Німеччині. На різдвяних ярмарках це гарна альтернатива традиційним стравам. Найкраще смакує із лимоном, цукром та корицею. Або навіть із цілою плиткою шоколаду.

  • Kunsthandwerk auf dem Potsdamer Weihnachtsmarkt

    Смажені ковбаски, глінтвейн, пряники - хіти німецьких різдвяних ярмарків

    Шопінг у різдвяній атмосфері

    Поряд із поїданням смачного, не варто забувати і про ятки із ручною роботою, прикрасами, керамікою та іграшками. Тому що більшість кіосків - саме з таким асортиментом. В кого є час пороздивлятися прилавки, може знайти гарний різдвяний подарунок. Бажаючих встановити торговий намет чимало - заявок від торгівців щороку вдвічі більше, аніж наявних місць.

  • Musikanten auf einem Weihnachtsmarkt in Sachsen (dpa)

    Смажені ковбаски, глінтвейн, пряники - хіти німецьких різдвяних ярмарків

    Різдвяна музика

    Коли із гучномовців весь час лунає "Last Christmas" гурту Wham!, це може й роздратувати. Набагато доречніша - жива музика хорового співу або місцевих гуртів. Наприклад, у Бонні на різдвяному ярмарку щосуботи народні музики грають рідзвяні мелодії. На цьому фото - ансамбль духових інструментів "Frisch Glück" у саксонському містечку Аннаберг-Бухгольц.

  • Weihnachtsmarkt in Dresden (dpa)

    Смажені ковбаски, глінтвейн, пряники - хіти німецьких різдвяних ярмарків

    Світло у темну пору року

    Ті ж, хто не любить шопінг та об'їдання, можуть просто прогулятися різдвяним ярмарком та помилуватися цією незабутньою атмосферою. Багато стендів ваблять перехожих своїми світловими інсталяціями. На фото - ярмарок у Дрездені.

    Автор: Маріна Штраус, Захар Бутирський


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Вісім нешаблонних різдвяних ярмарків Німеччини

Глінтвейн, пряники та святкові вогні - Різдво у Німеччині є часом шанувати народні традиції. Однак деякі різдвяні ярмарки руйнують стереотипи. Про них - у фотогалереї DW. (17.12.2019)  

Берлін засяяв в очікуванні Різдва

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Смажені ковбаски, глінтвейн, пряники - хіти німецьких різдвяних ярмарків

Тут все світиться і пахне, звідусіль лунає музика. Байдуже, у Гамбургу або Дрездені, Кельні чи Нюрнберзі. Типовий німецький різдвяний ярмарок - це набагато більше, ніж місце для різдвяного шопінгу. Судіть самі: (01.12.2015)  

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Що німці дарують на Різдво? (22.12.2017)  

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Bildergalerie ungewöhnliche Weihnachtsmärkte - Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht

Вісім нешаблонних різдвяних ярмарків Німеччини 17.12.2019

Глінтвейн, пряники та святкові вогні - Різдво у Німеччині є часом шанувати народні традиції. Однак деякі різдвяні ярмарки руйнують стереотипи. Про них - у фотогалереї DW.

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У Німеччині гострий дефіцит Дідів Морозів 14.12.2018

Дід Мороз приходить до німецьких дітей на Різдво, тому і називається Weihnachtsmann - Різдвяний Дід. Щоправда, цього року багатьом дітям доведеться провести свято без нього.

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Найбільша в світі різдвяна ялинка - у Дортмунді 28.11.2018

В Німеччині почався сезон новорічних свят. По всій країні відкрились рідзвяні ярмарки, німці прикрашають будинки та закупаються ялинками. Найбільшу на планеті встановили у Дортмунді на заході ФРН: 45 метрів заввишки.

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Як виготовляють знамените льодове вино (17.12.2019)

Виноград для "айсвайну" збирають та вичавлюють після перших морозів у листопаді-грудні ще до світанку. Дороге виробництво відбивається на ціні - від 30 євро за літр. Однак смакові якості того варті, стверджують поціновувачі льодового вина.  

Схиблена на ялинках німецька парочка встановила світовий рекорд (13.12.2019)

Можна прикрасити домівку різдвяною ялинкою, а можна… сотнями різдвяних ялинок. Схиблена на різдвяних прикрасах німецька парочка з Нижньої Саксонії встановила світовий рекорд - у їхній домівці нарахували 350 різдвяних красунь. І це ще не межа!  

Фотогалерея

Фотогалерея: Вісім нешаблонних різдвяних ярмарків Німеччини. Різдвяний ярмарок у Равеннський ущелині

Вісім нешаблонних різдвяних ярмарків Німеччини

Різдво у Німеччині є часом шанувати народні традиції. Однак деякі різдвяні ярмарки руйнують стереотипи.  

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