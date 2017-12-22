Вісім нешаблонних різдвяних ярмарків Німеччини (фотогалерея)

Глінтвейн, пряники та святкові вогні - Різдво у Німеччині є часом шанувати народні традиції. Однак деякі різдвяні ярмарки руйнують стереотипи. Про них - у фотогалереї DW.
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