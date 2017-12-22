Вісім нешаблонних різдвяних ярмарків Німеччини (фотогалерея)

Вісім нешаблонних різдвяних ярмарків Німеччини

У підземному царстві

Мережа винних погребів, що знаходиться під землею у Трабен-Трарбаху на річці Мозель, сягає 22 кілометрів. Тут завжди панує одна й та ж сама, значно приємніша, ніж на вулиці, температура. Тому "Нічний ярмарок мозельського вина" завжди вартий того, аби його відвідати, навіть коли на вулиці шквальний вітер, чи хуртовина.