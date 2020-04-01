Віртуальне засідання НАТО: під час пандемії не забули про Україну

За понад 70 років історії НАТО міністри країн-членів Альянсу завжди наживо збиралися на свої засідання. Через пандемію хвороби COVID-19, яку викликає коронавірус SARS-CoV-2, вони вперше зустрілися віртуально. У другій половині дня 2 квітня глави МЗС 30 країн Альянсу провели відеоконференцію з використанням захищеної лінії зв'язку.

Обороноздатність НАТО в часи пандемії

Головною темою віртуального засідання став вплив пандемії коронавірусу на готовність Альянсу оборонятися. "Надзвичайно важливо, щоб НАТО під час кризи COVID-19 могло продовжувати функціонувати. Бо загрози та виклики, з якими ми стикаємося, не зникли через кризу COVID-19", - зауважив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Серед них він назвав загрозу тероризму й активність російських військ, зокрема навчання поряд з кордонами НАТО та присутність військових кораблів і літаків РФ у Балтійському та Північному морях.

"Наша здатність проводити операції, забезпечувати стримування та оборону проти всіх загроз, з якими ми стикаємося, є неослабною", - наголосили 30 міністрів у спільній заяві. Столтенберг наголосив, що пандемія не вплинула на боєготовність батальйонів НАТО, розміщених у країнах Балтії та Польщі.

Постійна представниця США при НАТО Кей Бейлі Хатчісон запевнила, що американські війська не збираються залишати Європу через пандемію. "Ми віддані Європі, ми віддані Польщі та Балтійським країнам. Ми віддані цілковитій безпеці наших союзників у НАТО, а також наших партнерів, таких як Україна та Грузія, де Росія зазіхає на їхні суверенні потреби", - зазначила Хатчісон.

Своїх ресурсів для боротьби з пандемією Альянс не має, однак він допоможе координувати дії країн-членів. Зокрема він визначатиме можливість використання повітряного транспорту для швидкої доставки медичного обладнання. "НАТО було створено для протидії кризам. Тож ми можемо допомогти", - запевнив Столтенберг.

Додаткові заходи на підтримку України

Спершу планувалося, що 2-3 квітня міністри закордонних справ країн НАТО зберуться в Брюсселі на дводенне засідання. Серед іншого, одну з зустрічей мали провести з главами МЗС України та Грузії. У віртуальній скороченій програмі можливості для переговорів з двома партнерами вже не було.

Утім, міністри НАТО затвердили подальші заходи на підтримку обох країн - на додачу до вже наявних пакетів допомоги. "Йдеться про навчання, доступ до більшої кількості освітніх програм НАТО та про обмін даними радарів, що збільшить розуміння повітряної активності в регіоні", - розповів Столтенберг. Він уточнив, що Альянс зокрема активніше залучатиме Україну, а також Грузію до своїх навчань у регіоні Чорного моря.

На прохання кореспондента DW генсек НАТО прокоментував і ситуацію на Донбасі під час пандемії коронавірусу. Він розкритикував дії бойовиків, які ще більше обмежили доступ спостерігачів ОБСЄ. "Криза COVID-19 та коронавірус використовується як відмовка ще більше обмежити роботу спостерігачів ОБСЄ (…) Тож ми закликаємо Росію зупинити бої в Україні, вони підтримують сепаратистів, відповідальних за порушення припинення вогню", - зазначив Столтенберг.

Дезінформація щодо COVID-19

Ще однією темою засідання стали фейки щодо коронавірусу. "Найкраща відповідь на дезінформацію - це правда. Найкраща відповідь на пропаганду - це факти. І це саме те, що ми надаватимемо", - пообіцяв генсек НАТО. "Держави НАТО спільно працюють над тим, щоб надавати прозору, вчасну та достовірну інформацію, що є необхідним для подолання пандемії та протидії дезінформації", - додається у заяві міністрів. Утім, ні Столтенберг, ні спільна заява не назвали тих, хто поширює фейки, та не навели їхні приклади. Як відомо, у ЄС звинувачують передусім Росію та Китай у поширенні фейків.

Це віртуальне засідання стало першим за участі Північної Македонії як 30-ї держави-члена НАТО. За словами Хатчісон, це є символом того, що двері Альянсу залишаються відкритими для майбутнього членства України та Грузії.