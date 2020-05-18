Віртуальна виставка карикатур про коронавірус (фоторепортаж)

Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

Спагеті по-болонськи із захистом від вірусів, будь ласка!

Оргскло також встановили і в цьому міланському ресторані. У "Gaga Café" прозорі перегородки відокремлюють як гостей за столом, так і столи від проходів. Це має зменшити ризик зараження. Маску все ж потрібно носити - хоча б до тих пір, поки ви не п'єте і не їсте. Італія сильно постраждала від пандемії COVID-19, але життя повільно повертається в звичне русло, хоча і з новими реаліями.