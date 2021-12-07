Вільям Тейлор - американський дипломат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вільям Тейлор".

Американський дипломат Вільям Тейлор з червня 2019 року є тимчасовим повіреним у справах США в Україні. Це вже вдруге, що Тейлер очолює американське посольство в Києві. Вільям Тейлор був послом США в Україні з 2006 до 2009 року. 13 листопада 2019 року Тейлор дав публічні свідчення в рамках процедури імпічменту американського президента Дональда Трампа у комітеті з розвідки Палати представників Конгресу США. Під час слухань Тейлор погодився із твердженням, що Трампа більше цікавило розслідування щодо його потенційного суперника на виборах-2020 Джо Байдена і його сина, ніж сама Україна. Також Тейлор заявив, що вважав "нелогічним" та "божевільним" прив'язувати надання військової допомоги Україні до виконання нею умови - просування розслідування стосовно Байденів. У своїх виступах Тейлор зробив акцент на шкоді репутації американських дипломатів, якої, на його думку, було завдано діями Трампа і його команди. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.