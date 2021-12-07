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Вільям Тейлор

Вільям Тейлор - американський дипломат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вільям Тейлор".

Американський дипломат Вільям Тейлор з червня 2019 року є тимчасовим повіреним у справах США в Україні. Це вже вдруге, що Тейлер очолює американське посольство в Києві. Вільям Тейлор був послом США в Україні з 2006 до 2009 року. 13 листопада 2019 року Тейлор дав публічні свідчення в рамках процедури імпічменту американського президента Дональда Трампа у комітеті з розвідки Палати представників Конгресу США. Під час слухань Тейлор погодився із твердженням, що Трампа більше цікавило розслідування щодо його потенційного суперника на виборах-2020 Джо Байдена і його сина, ніж сама Україна. Також Тейлор заявив, що вважав "нелогічним" та "божевільним" прив'язувати надання військової допомоги Україні до виконання нею умови - просування розслідування стосовно Байденів. У своїх виступах Тейлор зробив акцент на шкоді репутації американських дипломатів, якої, на його думку, було завдано діями Трампа і його команди. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Байден може призначити посолкою США в Україні Бріджит Брінк - ЗМІ

Байден може призначити посолкою США в Україні Бріджит Брінк - ЗМІ 07.12.2021

Можливою наступною посолкою США в Україні може стати Бріджит Брінк, нинішня глава дипломатичної місії країни в Словаччині, пишуть ЗМІ.

Новою тимчасовою повіреною у справах США в Україні стала Крістіна Квін

Новою тимчасовою повіреною у справах США в Україні стала Крістіна Квін 02.01.2020

Після того, як Вільям Тейлор залишив Україну, тимчасовою повіреною у справах США в Україні стала Крістіна Квін. Вона наголосила на підтримці України та намірі продовжити тісну співпрацю з урядом.
Виконувач обов'язків посла США в Україні Вільям Тейлор йде з посади

Виконувач обов'язків посла США в Україні Вільям Тейлор йде з посади 18.12.2019

Тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор залишить свою посаду в січні 2020 року.
Тейлор не коментує інформацію про Джуліані в Києві

Тейлор не коментує інформацію про Джуліані в Києві 05.12.2019

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор залишив без коментарів інформацію поширену в ЗМІ США про візит адвоката президента США Руді Джуліані до Києва.
Коментар: Нескінченні слухання в рамках імпічменту Дональда Трампа

Коментар: Нескінченні слухання в рамках імпічменту Дональда Трампа 14.11.2019

Перші публічні слухання в рамках процедури імпічменту Дональда Трампа швидше нагадували засідання, що затягнулося, а не політичний трилер, і не принесли багато нового, вважає кореспондентка DW у Вашингтоні Карла Бляйкер.
Публічні слухання щодо імпічменту: дії Трампа шкодили національній безпеці США

Публічні слухання щодо імпічменту: дії Трампа шкодили національній безпеці США 14.11.2019

У Конгресі США відбулися перші публічні слухання в рамках процедури імпічменту Трампа. В. о. посла США в Україні Вільям Тейлор та заступник помічника держсекретаря Джордж Кент дали свідчення у прямому ефірі.
Трампа більше цікавило розслідування щодо Байдена, ніж Україна - в.о. посла США Тейлор

Трампа більше цікавило розслідування щодо Байдена, ніж Україна - в.о. посла США Тейлор 13.11.2019

Дональд Трамп більше піклувався про розслідування щодо Джо Байдена та його сина, ніж про Україну. Про це заявив в.о. посла США в Україні Вільям Тейлор під час перших публічних слухань у комітеті з розвідки Конгресу США.
У Конгресі розпочалися публічні слухання у справі щодо імпічменту Трампа

У Конгресі розпочалися публічні слухання у справі щодо імпічменту Трампа 13.11.2019

У Палаті представників Конгресу США тривають публічні слухання у справі щодо імпічменту Дональда Трампа. Заслухати мають тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора та дипломата США Джорджа Кента.
Тимчасовий повірений США в Україні закинув Трампу тиск на Зеленського

Тимчасовий повірений США в Україні закинув Трампу тиск на Зеленського 23.10.2019

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор виступив у Конгресі і повідомив, що США збиралися допомагати Україні тільки в обмін на розслідування проти Байдена. Про це написало видання The Washington Post.
Трамп назвав лінчуванням спробу імпічменту з боку демократів

Трамп назвав "лінчуванням" спробу імпічменту з боку демократів 22.10.2019

Дональд Трамп вважає "лінчуванням" розслідування комітетами Палати представників щодо можливої процедури імпічменту. Тим часом свідчення у комітетах дав тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.
Зеленський допоможе з розслідуванням: оприлюднено переписку американських дипломатів

"Зеленський допоможе з розслідуванням": оприлюднено переписку американських дипломатів 04.10.2019

Скандальна історія щодо можливого тиску Трампа на Зеленського задля розслідування щодо сина Джо Байдена набирає обертів. У Конгресі США оприлюднили розмови дипломатів, які можуть підтверджувати цю версію.
Глава посольства США: зміна нормандського формату - цікава для Вашингтона

Глава посольства США: зміна "нормандського формату" - цікава для Вашингтона 15.08.2019

Повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор вважає пропозицію Володимира Зеленського щодо приєднання США до "нормандського формату" цікавою і зазначає, що така можливість розглядається.