 Вільне падіння: історичний обвал цін на нафту триває | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

Вільне падіння: історичний обвал цін на нафту триває

Світовий ринок нафти лихоманить. Нафта європейської еталонної марки Brent на торгах 21 квітня істотно подешевшала.

Історичний обвал цін на нафту

Услід за історичним зниженням вартості північноамериканської нафти марки West Texas Intermediate (WTI) ціна на європейську нафту еталонної марки Brent теж істотно просіла.

Під час торгів ввечері у вівторок, 21 квітня, вартість червневого ф'ючерса на нафту WTI опускалася до позначки нижче 10 доларів США за барель, втративши таким чином за день більше половини вартості. Черневі контракти на WTI торгуються на рівні 18 доларів за барель, зазначає агенція новин dpa.

Як повідомлялося, 20 квітня ціна травневого ф'ючерса нафти WTI вперше за всю історію торгів стала від'ємною. До цього призвів різкий спад обсягів попиту на чорне золото вкупі з технічними особливостями торгів - закриттям травневих ф'ючерсів у вівторок ввечері.

Щодо вартості європейської еталонної марки Brent, то вартість червневого ф'ючерса на торгах 21 квітня опускалася до позначки 18,10 долара за барель, що на понад 25 відсотків нижче, ніж днем раніше.

Надлишок пропозиції

Ситуація на нафтовому ринку залишається неспокійною через істотне перевищення обсягів пропозиції сировини над попитом. Останній суттєво просів унаслідок пандемії коронавірусу та вжитих обмежувальних заходів у багатьох країнах.

Вже невдовзі нафтосховища в багатьох країнах будуть заповнені вщерть й поки що виходу із ситуації не видно. Оголошене провідними нафтовидобувними країнами істотне скорочення обсягів видобутку нафти не зможе компенсувати нинішній перекіс між низьким попитом та надлишком пропозиції, застерегіють аналітики.

Як повідомлялося, минулого тижня країни так званої групи ОПЕК+ домовилися про найбільше в історії скорочення видобутку нафти. Мета - не допустити подальшого падіння світових цін на нафту. У травні-червні 2020 року нафтовидобуток країн має скоротитися на 9,7 мільйона барелів на добу.

До ОПЕК+ належать двоє затятих конкурентів на світовому ринку нафти - Росія і Саудівська Аравія. Суперечки щодо обсягів видобутку нафти між ними на тлі коронавірусної кризи та низького попиту на сировину призвели до падіння ціни на нафту до найнижчого рівня за майже 20 років.

Дивитись відео 03:49

Історичне падіння цін на нафту: як це позначиться на Росії та інших країнах (21.04.2020)

DW.COM

Менше 5 доларів за барель: ціна на нафту WTI опускалася до найнижчого в історії рівня

Вартість травневого ф'ючерса на нафту марки WTI упродовж дня знижувалася на понад 75 відсотків до менше 5 доларів США за барель. Ціна на нафту марки Brent просіла значно менше. (20.04.2020)  

Країни ОПЕК+ хочуть знизити обсяги видобутку нафти

Домовленість країн групи ОПЕК + передбачає скорочення нафтовидобутку на 10 мільйонів барелів на день у травні і червні. Однак угода набере чинності за умови згоди Мексики. (10.04.2020)  

Також за темою

Niedersachsen, Emlichheim: Erdölfeld

ОПЕК і Росія узгодили припинення нафтової "цінової війни" - ЗМІ 09.04.2020

Сторони погодили рекордне скорочення обсягів видобутку нафти на 20 мільйонів барелів на добу. Утім, для відновлення балансу на ринку цього недостатньо.

Irak Symbolbild Ölfeld bei Basra

Країни ОПЕК+ домовились про історичне скорочення видобутку нафти 13.04.2020

Держави ОПЕК+, до яких належать Саудівська Аравія та Росія, вирішили скоротити видобуток нафти на 9,7 мільйона барелів на добу - найбільший показник в історії. Мета - підвищення ціни на нафту.

USA Fracking Texas Symbolbild

Ціна на нафту марки WTI стала від'ємною вперше в історії 20.04.2020

Вперше в історії: хочеш продати нафту - доплати за це. Вартість травневого ф'ючерса на нафту марки WTI торгується значно нижче нуля.

Реклама

Докладно

Контроль на в'їзді до міста Золочів на Львівщині

Як в Україні планують пом'якшувати карантин

В Україні хочуть продовжити карантин, але у більш пом'якшеному варіанті. Українцям дозволять ходити в парки та музеї.  

Історичне падіння цін на нафту: як це позначиться на Росії та інших країнах (21.04.2020)

За нафту тепер доплачують. Історичне падіння цін на "чорне золото" до негативних показників може серйозно вплинути на економіку Росії та інших держав. За оцінками експертів, постраждають без винятку всі країни-експортери нафти. Які наслідки?  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  