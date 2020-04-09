Вільне падіння: історичний обвал цін на нафту триває

Услід за історичним зниженням вартості північноамериканської нафти марки West Texas Intermediate (WTI) ціна на європейську нафту еталонної марки Brent теж істотно просіла.

Під час торгів ввечері у вівторок, 21 квітня, вартість червневого ф'ючерса на нафту WTI опускалася до позначки нижче 10 доларів США за барель, втративши таким чином за день більше половини вартості. Черневі контракти на WTI торгуються на рівні 18 доларів за барель, зазначає агенція новин dpa.

Як повідомлялося, 20 квітня ціна травневого ф'ючерса нафти WTI вперше за всю історію торгів стала від'ємною. До цього призвів різкий спад обсягів попиту на чорне золото вкупі з технічними особливостями торгів - закриттям травневих ф'ючерсів у вівторок ввечері.

Щодо вартості європейської еталонної марки Brent, то вартість червневого ф'ючерса на торгах 21 квітня опускалася до позначки 18,10 долара за барель, що на понад 25 відсотків нижче, ніж днем раніше.

Надлишок пропозиції

Ситуація на нафтовому ринку залишається неспокійною через істотне перевищення обсягів пропозиції сировини над попитом. Останній суттєво просів унаслідок пандемії коронавірусу та вжитих обмежувальних заходів у багатьох країнах.

Вже невдовзі нафтосховища в багатьох країнах будуть заповнені вщерть й поки що виходу із ситуації не видно. Оголошене провідними нафтовидобувними країнами істотне скорочення обсягів видобутку нафти не зможе компенсувати нинішній перекіс між низьким попитом та надлишком пропозиції, застерегіють аналітики.

Як повідомлялося, минулого тижня країни так званої групи ОПЕК+ домовилися про найбільше в історії скорочення видобутку нафти. Мета - не допустити подальшого падіння світових цін на нафту. У травні-червні 2020 року нафтовидобуток країн має скоротитися на 9,7 мільйона барелів на добу.

До ОПЕК+ належать двоє затятих конкурентів на світовому ринку нафти - Росія і Саудівська Аравія. Суперечки щодо обсягів видобутку нафти між ними на тлі коронавірусної кризи та низького попиту на сировину призвели до падіння ціни на нафту до найнижчого рівня за майже 20 років.