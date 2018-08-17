Вільне кохання та жінки: 50 років сексуальній революції

У післявоєнні часи "сексуальна мораль" у Західній Німеччині перетворилась на перелік табу та зловісних обмежень. Мастурбація, як було прийнято тоді вважати, призводила до дегенеративного захворювання, ерекція вважалась якимось аномальним набряком, а жіночий оргазм - шкідливим для здоров’я.

Сексуальність була темою, яку в суспільстві обговорювати було не прийнято. Вона була чимось, чого варто соромитись, від чого потрібно оберігати дітей та підлітків. Принаймні, саме так згадує про цей період журналістка та письменниця Ульріке Гайдер (Ulrike Heider).

Жінка брала участь у студентських протестах, що охопили Німеччину та низку інших країн Європи у 1968 році. В інтерв’ю DW Гайдер розповіла, що завжди із теплотою згадує студента із Соціалістичного союзу німецьких студентів. Саме він дав їй її першу "повну сексуальну освіту".

"Моя мати назвала мене повією"

Соціальний та сексуальний консерватизм 1950х - це зовсім не випадковість. Чітке розділення гендерних ролей та романтизоване сімейне життя були спробою повернутись назад, у період стабільності, знищений Другою світовою війною. І намагання плисти проти течії не сприймалось традиційним суспільством.

"Моя мати сподівалась, що найпізніше до своїх тридцяти років я вийду заміж за заможного юриста чи адвоката, матиму дітей та збудую будинок, - згадує Гайдер. - Коли вона дізналась, що у віці 21 року я мала секс зі своїм бойфрендом, вона назвала мене повією".

Чоловік, жінка, діти, будинок - традиційні уявлення про сім'ю, що панували у післявоєнній Німиччині

Разом з появою протизаплідних пігулок, що 19 серпня 1960 були представлені в Сполучених Штатах, а роком пізніше дістались і до Німеччини, відбулось певне послаблення суворих моральних стандартів. Ці зміни зробили можливою появу 1968 року руху, метою якою було встановлення ширших сексуальних свобод. Якісніша та легкодоступна контрацепція дала людям можливість мати секс, не хвилюючись про наслідки. Жінки почали більше контролювати власне тіло, а отже, вони отримали змогу сконцентруватись на навчанні замість того, щоб народжувати дітей.

Позбуваючись нестерпних пут

З середини 1960-х тема сексуальності стала широко висвітлюватись також засобами масової інформації. Оголене жіноче тіло використовувалось скрізь, як ніколи до цього - у рекламних кампаніях, друкованій пресі та, звісно, у порнографії. Сексуальні реформатори у Німеччині, такі як Освальт Колле (Oswalt Kolle), почали використовувати фільм для сексуального виховання.

Кадр з фільму Освальта Колле "Диво кохання"

Але юні реформатори у школах та університетах пішли навіть далі. Гайдер пояснює, що їхньою ціллю було поєднати соціальну революцію, яка тоді уже почалась у Німеччині, із культурною та сексуальною революцією.

"Їхня утопія - це рівноправне суспільство, в якому кохання та сексуальність не залежали від моральних кайданів церкви або держави, - пояснює авторка. - Традиційні шлюб та родина повинні були поступитись місцем новим, більш особистим стосункам, вираженню кохання та сексуальним контактам".

Нові виклики для жінок

Альтернативою загальноприйнятій моделі сімейного життя стало співжиття неодружених людей під одним дахом. Це давало людям можливість вільно експериментувати у сексуальному житті з різними партнерами. Окрім того, проводились семінари, навчальні групи, де люди могли обговорити сексуальні практики та інтимні проблеми. "А якщо жінка випадково вагітніла, вона могла одразу ж зробити аборт та не відчувати докорів сумління", - каже Гайдер. Табу на секс було знято. Секс став слугувати насамперед для фізичного задоволення, а не для розмноження.

Маргарете Штоковскі

Авторка-феміністка Маргарете Штоковскі (Margarete Stokowski) у своїй книзі 2016-го року "Інтимно вільна" (Untenrum frei) пише: "Це було покоління людей, що прагнуло показати власну відмінність від тих, хто був частиною найбільшого злочину в історії людства". Вона мала на увазі нацистську еру у Німеччині, яка затьмарила попереднє покоління. За її словами, фрази на зразок "Займайтеся коханням, а не війною" ставали посилом, що секс вивільнює та допомагає протистояти злу.

Однак, для жінок разом із сексуальною свободою з’явився і новий тиск. Нові правила вимагали від жінки бути доступною, в іншому разі її вважали сексуально скутою та ханжею. На різних засіданнях та зборах жінки і досі залишались далеко не на перших ролях, їхня функція полягала скоріше в тому, щоб занотовувати, а не говорити самим. Тож, попри сексуальну революцію, гендерні ролі в суспільстві залишались незмінними.

Ця ситуація змінилась лише із "другою хвилею" фемінізму, поштовх якій в Німеччині дала Зіґрід Рюґер (Sigrid Rüger), яка у 1968 році кинула помідор у голову Соціалістичного союзу німецьких студентів. Це сталось після того, як на засіданні організації відмовились від обговорення вимог, висунутих жінками.

Реклама жіночої пляжної білизни на вокзалі у Гамбургу

50 років потому

А якою є ситуація зараз, через 50 років після сексуальної революції? Чи можна нарешті говорити про сексуальне самовизначення? Відповідь на це питання дещо розчаровує.

Сексуальні картинки з оголеним тілом зараз повсюду - у фільмах, рекламі, журналах та у поп-культурі, порнографія вільно доступна в інтернеті, а книжки на зразок "П’ятдесят віддінків сірого" з БДСМ-фантазіями стають мейнстримом. І якщо для декого ця книжка є зразком жіночої емансипації, то для інших вона є прикладом поширеного стереотипу - сором'язлива та недосвідчена дівчина пізнає світ завдяки заможному чоловікові із багатим сексуальним досвідом.

Але чи є повсюдна оголена краса проявом сексуальної свободи? Чи це, скоріше, є успішним комерційним використанням сексуальності? На думку Гайдер, справжніми бенефіціарами тут є ті люди, які отримують з цього прибуток. А як зауважує Штоковскі, навіть сьогодні, через півстоліття після сексуальної революції, образ сексуально активної жінки і досі поєднаний із соромом. Утім, завдяки сексуальним революціонерам 68-го року тема сексуальної свободи взагалі з'явилась на порядку денному та відкрито обговорюється у суспільстві.

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? "Вільне тіло": німецька нудистська культура Це частина німецької культури так само, як техно-музика та сезон спаржі. І хоча популярність так званої "культури вільного тіла" (Freikörperkultur - FKK) серед молодих німців зменшується, в країні досі можна знайти чимало місць для нудистів на пляжах, у спа і навіть у парках.

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? Здорове хобі До кінця XIX століття багато німців вважали, що купання без одягу покращує здоров’я і додає сил. У ті часи вони втікали із забруднених промислових міст поближче до природи і купалися в численних озерах по всій країні. Також без одягу ходили в походи або займалися спортом. На цьому фото 1933 року - дві жінки на озері Кімзеє в Баварії.

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? "Голе" кіно Покращення здоров’я через необмежений одягом рух на природі оспівується й у фільмі "Шлях до сили і краси" (Wege zu Kraft und Schönheit) 1925 року. У ньому знялася відома німецька режисерка та акторка Лені Ріфеншталь (Leni Riefenstahl). Ця стрічка зі сценами фізичних вправ - танцями та купанням - була одним з найбільш популярних освітніх фільмів в епоху німого кіно.

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? "Культура вільного тіла" та нацисти Згодом Лені Ріфеншталь стала улюбленою режисеркою Гітлера та прославляла арійське спортивне тіло у своєму фільмі "Олімпія", який розповідав про Олімпійські ігри в Берліні у 1936 році. Після того, як нацисти спершу заборонили "культуру вільного тіла", плавати без одягу знову дозволили у 1942 році, щоправда, у віддалених місцях. Багато прибічників "культури вільного тіла" тоді мали "ліві" поляди.

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? Протест проти заборон У Східній Німеччині "культуру вільного тіла" почали пропагувати авангардисти у 1950-их, однак вже за 20 років вона поширилася всією країною. На тлі суцільних заборон і тотального контролю всіх сфер життя в НДР купання оголеним було рідкісним проявом свободи. На цій фотографії 1986 року десятки нудистів купаються та засмагають на Мюггельзее, озері у передмісті Східного Берліна.

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? Нудисти на Балтійському узбережжі Чимало прибічників "культури вільного тіла" було і на узбережжі Балтійського моря, за винятком його польської частини. Після того, як Польща приєдналася до ЄС, переходити пляжем з однієї країни до іншої стало набагато легше, однак нудизм все ще викликає незадоволення місцевих.

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? Дух свободи На цьому фото - нудистський пляж у Лейпцигу, 1980 рік. Як запевняють прибічники "культури вільного тіла", їхня практика не пов’язана із сексом, йдеться радше про свободу від соціальних обмежень. І, звичайно, можливість отримати гарну засмагу без слідів від купальника.

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? Не лише на сході Попри заборону публічного оголення, у Мюнхені є чимало місць, де роздягатися можна. Приміром, в Англійському саду та вздовж річки Ізар, зокрема, на популярному у нудистів пляжі Флаухер (на фото). На такі місця зазвичай вказують спеціальні знаки, а ті, хто там відпочивають, не горять бажанням потрапити в об’єктив туристів.

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? Ню в парках Хоча "культура вільного тіла" вже не настільки популярна в Берліні, як раніше, у деяких парках під час прогулянки іноді можна побачити більше оголених тіл, ніж очікуєте. Попри те, що публічне оголення є незаконним, засмагати без одягу можна у різних берлінських парках - Maуерпарку, Народному парку Фрідріхсхайн (на фото) та Тірґартен, - принаймні допоки це нікому не заважає.

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? Сауни без одягу Напередодні падіння Берлінського муру Aнґела Меркель, подейкують, була в сауні - за традицією вона ходила туди щотижня, по четвергах. Майже 30 мільйонів німців регулярно відвідують сауни, яких в країні 2300. Більшість з них відкриті для обох статей, і відвідувачі повинні бути без одягу. Важливо: такі заклади не слід плутати з певними саунами чи клубами, які насправді є будинками розпусти.

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? У дикій природі Така розвага не для всіх, але якщо є бажання по-справжньому наблизитися до природи, можна спробувати сходити в похід оголеним. Для цього в німецьких горах Гарц навіть є спеціальний 18-кілометровий маршрут для нудистів, який простягається від села Данкероде до Віпперталя і назад. Тільки обережно - кропива!

