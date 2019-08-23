Віктор Єрофеєв: Як Гітлер і Сталін розширювали "життєвий простір"

80 років тому було підписано так званий пакт Молотова-Ріббентропа (або Гітлера-Сталіна) – договір між нацистською Німеччиною і Радянським Союзом. Минув тиждень, і Гітлер, який отримав карт-бланш, розпочав Другу світову війну. А пізно ввечері 23 серпня 1939 року, після підписання в Кремлі пакту про ненапад між нацистською Німеччиною і Радянським Союзом, Ріббентроп не приховував, що він щасливий. Секретний додаток до пакту, де були визначені сфери впливу обох країн на сході Європи, давав можливість Гітлеру безперешкодно розпочати війну з Польщею і розширити "життєвий простір".

Молотов, радянський колега Ріббентропа на посаді глави зовнішньополітичного відомства, зазвичай похмурий і важкотілий товариш, теж сяяв. Конспіратор з більшовицьким стажем, він до кінця свого довгого життя так ніколи і не зізнався, що існував секретний протокол, котрий він сам же й підписав. По-справжньому щасливим виглядав на вечірньому прийомі і Сталін, котрий з келихом шампанського запропонував дружній тост за "фюрера". Потім він відвів Ріббентропа в бік і довірливо пообіцяв нацисту чесно виконувати договір.

Завдяки договору Сталін теж отримав можливість розширити свій "життєвий простір" і відсунути війну з Німеччиною. Але якщо цілі Гітлера були більш-менш очевидними, то далекосяжні плани Сталіна, який вже дуже незабаром отримав можливість покласти собі в кишеню значну частину Польщі, країни Балтії, Фінляндію, Бесарабію, Північну Буковину, досі викликають суперечки серед істориків.

Російський письменник Віктор Єврофеєв

Пакт Молотова-Ріббентропа не знає собі рівних за світовим розголосом - і за підлістю й цинізмом. Усе це нагадує крутанину динозаврів, яка закінчилась ганебним зляганням. Ганебним і для комуністів-ідеалістів у різних країнах, котрі ще вперто вірили в Сталіна, а також для Ліги Націй, яка потім виключить СРСР зі своїх лав. Два політичних монстри, котрі до підписання договору демонстративно ненавиділи одне одного, розкрили обійми й вступили в політичну змову, згубну для Європи і всього світу.

Чому змова була злочинною? Серед сталіністів вона досі, навпаки, вважається геніальним ходом вождя. Річ у тім, що оцінка пакту Молотова-Ріббентропа залежить від ставлення до самої сутності радянського режиму. Якщо цей режим вважати більш "людяним", ніж режим "третього рейху", то Сталін в приязній для нього інтерпретації завдяки цьому пакту виграв час, відстрочивши для "миролюбного" Радянського Союзу війну, і зіткнув Німеччину із західними демократіями, що було великою перемогою радянської дипломатії.

Але сталінський устрій, якому за лицемірством складно знайти аналоги в історії, тільки носив маску прогресивного. Насправді, як ми знаємо, він ніс смерть мільйонам людей як у СРСР, так і за кордоном. Сталіністи (разом з релігійними націоналістами) стверджують, що Сталін, захоплюючи території сусідніх держав, прагнув повернути Росії історичні землі царської імперії. Такий от збирач земель, як Іван Калита або як у новітній історії Путін.

Але при всьому тому, що Сталін з середини 1930-х років відродив у країні російський націоналізм, його мета була значно масштабнішою: за допомогою комуністичної утопії стати світовим лідером. Підписавши договір з Гітлером, він зробив ще один крок до цієї мети.

Звичайно, Чемберлен і Даладьє, лідери Англії та Франції теж вступали в договірні відносини з Гітлером. Вони намагались "умиротворити" його, що дозволило нацистам після підписання в 1938 році Мюнхенської угоди захопити Судети. Не секрет, що західні політики були не проти того, щоб Сталін та Гітлер зіткнулися в безпощадній війні, вимотали свої сили й стали безпечними для інших країн.

Західні лідери виявились, як ми розуміємо сьогодні, недалекоглядними. Їхній військовий союз зі Сталіним міг би паралізувати Гітлера, який боявся війни на два фронти. Цього не трапилось, натомість диктатори знайшли можливість узгодити свої дії: Друга світова війна розпочалась з спільного захоплення Польщі Німеччиною та СРСР, а потім перекинулась на Західну Європу.

Сталін майстерно підкорив собі балтійські держави, і в якомусь сенсі Путін пішов за його прикладом, взявши Крим. Але Фінляндія не підкорилась Сталіну, і під час Зимової війни виставила Червону армію в безрадісному світлі. Гітлер дійшов висновку, що Радянський Союз - колос на глиняних ногах, оскільки не зміг впоратися з такою маленькою країною, і подумав, що бліцкріг - хороша ідея для захоплення СРСР.

Ми всі знаємо, чим це завершилось. А от щасливі люди, котрі в 1939 році підписали пакт Молотова-Рібентропа, про своє майбутнє нічого не знали. Одного з них повісять через вісім років у Нюрнбергу, а іншого на кілька років покладуть у мавзолей, щоб потім з ганьбою винести звідти. Проте, прихильники Сталіна досі обчислюються в Росії мільйонами, і про договір 1939 року між Радянським Союзом і гітлерівською Німеччиною вони говорять з шанобливим тремтінням в голосі й мало не зі сльозами на очах.