 Віктор Янукович готується повернутися в Україну - адвокат | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.09.2019

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Віктор Янукович готується повернутися в Україну - адвокат

Апеляційний суд Києва розглядає скарги адвокатів експрезидента-втікача Віктора Януковича щодо скасування вироку у держзраді. Янукович готується повернутися в Україну, каже його адвокат.

Віктор Янукович

Віктор Янукович (фото з архіву)

Експрезидент-втікач Віктор Янукович готується повернутися в Україну. Про це повідомив його адвокат Віталій Сердюк після засідання в Апеляційному суді Києва, в понеділок, 22 вересня, інформує "5 канал". У суді розпочався розгляд семи скарг адвокатів про скасування вироку Януковичу.

"Він (Янукович. - Ред.) наразі перебуває на території Російської Федерації тимчасово. І захистом здійснюються заходи, що забезпечать можливість його перебування на батьківщині. Основні завдання, поставлені клієнтом, - це забезпечити притягнення до відповідальності винних у здачі Криму, винних у вчиненні антиконституційного захоплення влади або державного перевороту - зараз виконуються", - заявив Сердюк.

У свою чергу прокурор Генеральної прокуратури України Руслан Кравченко заявив, що вирок Оболонського районного суду щодо державної зради Януковича є цілком вмотивованим і законним. "Позиція сторони обвинувачення - незмінна, ми впевнені у своїй перемозі, бо ми впевнені, що вирок Оболонського райсуду міста Києва - вмотивований та законний", - зазначив Кравченко.

DW.COM

На суді за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у держзраді оголошено припинення розгляду справи. Судді готуються до виголошення вироку. DW нагадує головні факти щодо перебігу цього судового процесу. (06.12.2018)

Суд у Києві оголошує вирок екс-президенту України Віктору Януковичу. Його вину у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни суд визнав доведеною. Прокуратура просила для нього ув'язнення на 15 років. (24.01.2019)

Нагадаємо, що 24 січня Оболонський суд Києва засудив Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку Росії. У той же час експрезидента визнали невинуватим за обвинуваченням у пособництві посяганню на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

Сторона захисту просить виключити з мотивувальної частини вироку посилання на обставину, що пом'якшує покарання Януковича, - "вчинення злочинів під впливом залежності від представників влади Російської Федерації".

Адвокати також просять виключити з вироку посилання на відеозапис інтерв'ю з президентом Росії Володимиром Путіним, в якому він "тричі наголосив, що у нього є офіційне звернення "легітимного президента України Януковича" про використання збройних сил РФ на території України.

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