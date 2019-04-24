Віктор Янукович готується повернутися в Україну - адвокат

Експрезидент-втікач Віктор Янукович готується повернутися в Україну. Про це повідомив його адвокат Віталій Сердюк після засідання в Апеляційному суді Києва, в понеділок, 22 вересня, інформує "5 канал". У суді розпочався розгляд семи скарг адвокатів про скасування вироку Януковичу.

"Він (Янукович. - Ред.) наразі перебуває на території Російської Федерації тимчасово. І захистом здійснюються заходи, що забезпечать можливість його перебування на батьківщині. Основні завдання, поставлені клієнтом, - це забезпечити притягнення до відповідальності винних у здачі Криму, винних у вчиненні антиконституційного захоплення влади або державного перевороту - зараз виконуються", - заявив Сердюк.

У свою чергу прокурор Генеральної прокуратури України Руслан Кравченко заявив, що вирок Оболонського районного суду щодо державної зради Януковича є цілком вмотивованим і законним. "Позиція сторони обвинувачення - незмінна, ми впевнені у своїй перемозі, бо ми впевнені, що вирок Оболонського райсуду міста Києва - вмотивований та законний", - зазначив Кравченко.

Нагадаємо, що 24 січня Оболонський суд Києва засудив Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку Росії. У той же час експрезидента визнали невинуватим за обвинуваченням у пособництві посяганню на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

Сторона захисту просить виключити з мотивувальної частини вироку посилання на обставину, що пом'якшує покарання Януковича, - "вчинення злочинів під впливом залежності від представників влади Російської Федерації".

Адвокати також просять виключити з вироку посилання на відеозапис інтерв'ю з президентом Росії Володимиром Путіним, в якому він "тричі наголосив, що у нього є офіційне звернення "легітимного президента України Януковича" про використання збройних сил РФ на території України.