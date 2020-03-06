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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Віктор Чумак".
Український політик Віктор Чумак є народним депутатом і заступником голови комітету Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції. Віктор Чумак не входить до жодної з фракцій.
Нові українські партії декларують відданість євроінтеграції, боротьбі з корупцією й реформам. Експерти вважають, що цим проектам буде непросто подолати внутрішні розбіжності та звільнитися від впливу олігархів.