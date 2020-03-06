Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Віктор Чумак

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Віктор Чумак".

Український політик Віктор Чумак є народним депутатом і заступником голови комітету Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції. Віктор Чумак не входить до жодної з фракцій.

Віктор Чумак став в.о. генпрокурора України

Віктор Чумак став в.о. генпрокурора України 06.03.2020

Після звільнення з посади генерального прокурора України Руслана Рябошапки обов'язки керівника Офісу генпрокурора перебрав його заступник Віктор Чумак.
Віктора Чумака призначили заступником генпрокурора

Віктора Чумака призначили заступником генпрокурора 04.01.2020

Віктор Чумак, який раніше обіймав посаду заступника генпрокурора - головного військового прокурора, у рамках реформи органів прокуратури призначений заступником генпрокурора.
Розведення сил у Золотому: військовий прокурор застеріг від порушень закону

Розведення сил у Золотому: військовий прокурор застеріг від порушень закону 08.10.2019

На протиправні дії через незгоду декого з ветеранів АТО та ООС щодо відведення військ з Золотого буде відповідна правова реакція, застеріг головний військовий прокурор України Віктор Чумак.
Реформа чи зачистка: що в Зеленського хочуть зробити з прокуратурою

Реформа чи зачистка: що в Зеленського хочуть зробити з прокуратурою 12.09.2019

Скорочення штату на третину, переатестація й ліквідація органів самоуправління - новий очільник ГПУ готує масштабні реформи в органах прокуратури. Критики застерігають: ці зміни можуть паралізувати правоохоронну систему.
Віктора Чумака призначено головним військовим прокурором України

Віктора Чумака призначено головним військовим прокурором України 11.09.2019

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка призначив колишнього народного депутата Віктора Чумака головним військовим прокурором. Раніше цю посаду обіймав Анатолій Матіос.
Слідство без суду. Як змусити суддів розглядати справи НАБУ

Слідство без суду. Як змусити суддів розглядати справи НАБУ 18.08.2017

І в НАБУ, й експерти вважають створення антикорупційного суду єдиним дієвим рішенням у боротьбі з корупцією. Але перспективи створення такого суду і надалі лишаються примарними. DW з'ясовувала причини такої ситуації.
Нові політичні партії в Україні: ще треба вистояти перед олігархічною спокусою

Нові політичні партії в Україні: ще треба вистояти перед олігархічною спокусою 22.07.2016

Нові українські партії декларують відданість євроінтеграції, боротьбі з корупцією й реформам. Експерти вважають, що цим проектам буде непросто подолати внутрішні розбіжності та звільнитися від впливу олігархів.
Соратники Саакашвілі створюють нову партію Хвиля

Соратники Саакашвілі створюють нову партію "Хвиля" 18.07.2016

Соратники одеського губернатора працюють над створенням нової політсили, яку може очолити сам Саакашвілі. Установчий з'їзд партії може відбутися уже наприкінці вересня, заявив Віктор Чумак.
Чим небезпечний бум партійних новоутворів в Україні? (відео)

Чим небезпечний бум партійних новоутворів в Україні? (відео) 01.07.2016

В Україні офіційно зареєстровано 300 політичних партій. 70 з них створені за останній рік. Незабаром їхні лави поповнять ще дві. Навіщо?

Чим небезпечний бум партійних новоутворів в Україні? (01.07.2016) 01.07.2016

В Україні офіційно зареєстровано 300 політичних партій. 70 з них створили за останній рік. Незабаром їхні лави поповнять ще дві. Навіщо?

Чи скористалася Україна відкриттям ринку ЄС - DW Новини (01.07.2016) 01.07.2016

Зоні вільної торгівлі – півроку: що дав Україні європейський ринок? Чому в Україні продовжується бум новонароджених партій? Австрійський форс-мажор: як правим популістам вдалося скасувати вибори?
Котляр: Національне агентство з запобігання корупції запрацює за два місяці

Котляр: Національне агентство з запобігання корупції запрацює за два місяці 16.03.2016

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) - майже в повному складі. Завдання органа - виявлення корупціонерів серед українських чиновників.
Антикорупційна прокуратура - за крок до кишенькової структури

Антикорупційна прокуратура - за крок до кишенькової структури 17.02.2016

Спеціалізована антикорупційна прокуратура власне мала б бути абсолютно незалежною в Україні структурою. Але тепер вона може перетворитись на кишеньковий орган, застерігають опитані DW експерти.
У Раді виник конфлікт через мандат депутата-антикорупціонера

У Раді виник конфлікт через мандат депутата-антикорупціонера 27.01.2016

Обраний членом антикорупційного агентства народний депутат Віктор Чумак назвав підготовку до голосування зі складання ним повноважень політичним тиском.
Електронні декларації і тваринний страх депутатів

Електронні декларації і "тваринний страх" депутатів 05.01.2016

Депутати тишком-нишком позбавили себе необхідності електронного декларування доходів. Спікер Гройсман після скандалу пообіцяв виправити ситуацію. Але хто ж "підклав таку свиню" у боротьбі з корупцією?
Корупція і відмивання коштів: буденна річ для Верховної Ради?

Корупція і відмивання коштів: буденна річ для Верховної Ради? 30.10.2015

У Швейцарії він під слідством за підозрою у корупції і відмиванні коштів. Його рахунки заморожені. Але Микола Мартиненко продовжує робити вигляд, що нічого не сталося. Так само і майже вся Верховна Рада.
Інші статті