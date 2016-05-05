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Віктор Пинзеник

Віктор Пинзеник - український політик, депутат Верховної Ради.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Віктор Пинзеник". Віктор Пинзеник є депутатом Верховної Ради України, починаючи від 1990 року. Віктор Пинзеник був міністром економіки з 1992 до 1993 року, а також двічі обіймав посаду міністра фінансів - з 2005 до 2006 та з 2007 до 2009 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Бальцерович і Міклош назвали головні проблеми та завдання України

Бальцерович і Міклош назвали головні проблеми та завдання України 05.05.2016

Група стратегічних радників-реформаторів під керівництвом Лєшека Бальцеровича та Івана Міклоша радить Україні якнайшвидше подолати корупцію і популізм, а також зайнятися приватизацією.
Пинзеник: не можна ділити пенсіонерів на сорти

Пинзеник: не можна ділити пенсіонерів на сорти 24.03.2010

Підвищення пенсійного віку – не є головним завданням реформи пенсійної системи. Спершу треба обмежити «спеціальні пенсії» і можливість стати пенсіонером у працездатному віці, вважає екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник.
Експерт про наступника Пинзеника: потрібен антикризовий менеджер

Експерт про наступника Пинзеника: потрібен антикризовий менеджер 12.02.2009

У розпал економічної кризи в Україні подав у відставку міністр фінансів Віктор Пинзеник. Він вважає, що його позиція – прагнення низького бюджетного дефіциту – стала «заручником політики». Думка експерта.

Віктор Пинзеник критикує відновлення вільних економічних зон 12.09.2006