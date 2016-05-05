Віктор Пинзеник - український політик, депутат Верховної Ради.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Віктор Пинзеник". Віктор Пинзеник є депутатом Верховної Ради України, починаючи від 1990 року. Віктор Пинзеник був міністром економіки з 1992 до 1993 року, а також двічі обіймав посаду міністра фінансів - з 2005 до 2006 та з 2007 до 2009 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.