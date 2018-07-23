Віктор Орбан закликає праві сили Європи єднатися

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, виступаючи перед угорцями Румунії в суботу, 28 липня, заявив, що вибори до Європарламенту у 2019 році можуть ознаменувати рух у напрямку неліберальної "християнської демократії", котра покладе край ері мультикультуралізму в ЄС, інформує агенція Reuters.

На думку угорського лідера, "християнська демократія не є ліберальною", адже на відміну від ліберальної демократії відкидає ідеї мультикультуралізму і виступає проти імміграції, відстоюючи християнські та сімейні цінності. Орбан також закликав праві партії єднатися, аби під час виборів до Європарламенту 2019 року сфокусувати увагу на темі імміграції та зробити її домінантною, інформує агенція dpa.



Нагадаємо, що Угорщина за правління націонал-консервативного прем'єр-міністра Віктора Орбана послідовно протистоїть прийняттю мігрантів з інших країн, в тому числі тих шукачів притулку, яких Угорщина мала би прийняти за квотами перерозподілу біженців у межах ЄС для полегшення тягаря Італії та Греції. Угорський прем'єр був одним із найбільших противників політики щодо біженців та "культури гостинності" німецької канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) у 2015 році.

Уряд Орбана також конфліктує з американським мільярдером угорського походження, поборником ліберальних цінностей Джорджем Соросом. Фінансована Соросом фундація "Відкрите суспільство", базована у Будапешті, до кінця серпня переїде до Берліна через "репресивну політичну та законодавчу атмосферу в Угорщині". Віктор Орбан вважає, що легендарний інвестор популяризує ідеї масової міграції і підриває європейські християнські цінності. Сорос відкидає ці звинувачення.