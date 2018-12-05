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Віктор Муженко

Віктор Муженко - український військовий.

Віктор Муженко керує Генеральним штабом Збройних сил України, починаючи від липня 2014 року. З травня 2014 року Муженко є також заступником керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

Начальник Генштабу ЗСУ: Загроза з боку Росії - найвища з 2014 року

Начальник Генштабу ЗСУ: Загроза з боку Росії - найвища з 2014 року 05.12.2018

Віктор Муженко каже, що Росія концентрує військову техніку на кордоні з Україною.
Порошенко розпорядився поки не застосовувати на навчаннях міномет Молот

Порошенко розпорядився поки не застосовувати на навчаннях міномет "Молот" 06.07.2018

Петро Порошенко доручив розібратися в трагедії на Рівненському полігоні, яка призвела до загибелі військових ЗСУ. До завершення розслідування президент України заборонив використовувати міномети "Молот" на навчаннях.
Волкер обговорив ситуацію на Донбасі з Порошенком, Муженком і Чернишом

Волкер обговорив ситуацію на Донбасі з Порошенком, Муженком і Чернишом 24.01.2018

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер провів низку зустрічей з українськими високопосадовцями під час візиту до Києва, обговоривши ситуацію на Донбасі, зокрема, з президентом Петром Порошенком.
Муженко: В українській армії - понад 80 відсотків контрактників

Муженко: В українській армії - понад 80 відсотків контрактників 23.01.2018

За словами начальника Генерального штабу Збройних сил України Віктора Муженка, в українській армії служать 168 тисяч контрактних службовців. Це 83 відсотки всіх всіх військовослужбовців.
Муженко: Україна вже готується до експлуатації американських ПТРК Javelin

Муженко: Україна вже готується до експлуатації американських ПТРК Javelin 17.01.2018

Начальник українського Генштабу обговорив зі своїми колегами з НАТО ситуацію на Донбасі та реформування Збройних сил України. Віктор Муженко зазначив, що Україна вже готується до експлуатації ПТРК Javelin.
Муженко: після навчань Захід-2017 у Білорусі залишилися російські війська

Муженко: після навчань "Захід-2017" у Білорусі залишилися російські війська 29.09.2017

Головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що Росія залишила частину своїх військових на території Білорусі після завершення навчань "Захід-2017"
Порошенко ініціює відновлення в Україні військових судів

Порошенко ініціює відновлення в Україні військових судів 28.03.2017

На думку українського президента Петра Порошенка, оцінювати дії командирів у бойовій обстановці повинні військові спеціалісти, а не цивільні.
Муженко: Україна перейде на стандарти НАТО до 2020 року

Муженко: Україна перейде на стандарти НАТО до 2020 року 11.08.2016

Збройні сили України поставили за мету перехід на стандарти НАТО до 2020 року, заявив головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко.
Україна співпрацюватиме з НАТО у сфері спецоперацій

Україна співпрацюватиме з НАТО у сфері спецоперацій 19.02.2016

Генеральний штаб Збройних сил України та штаб сил спеціальних операцій Альянсу підписали лист про намір співпрацювати у сфері спецоперацій. Про це повідомив начальник генштабу ЗСУ Віктор Муженко.
Генштаб: Від початку російської агресії загинули майже 2 тисячі солдатів ЗСУ

Генштаб: Від початку російської агресії загинули майже 2 тисячі солдатів ЗСУ 21.09.2015

1915 бійців Збройних сил України загинули за час проведення АТО, 271 військовий вважається зниклим безвісти, 76 військовослужбовців перебувають у полоні, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Начальник Генштабу ЗСУ пропонує Путіну повернутися до часів добросусідства

Начальник Генштабу ЗСУ пропонує Путіну "повернутися до часів добросусідства" 15.09.2015

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко пропонує президентові РФ Володимиру Путіну "повернутися до часів, коли Україна та Росія були добрими сусідами".
У Росії порушили кримінальні справи проти Полторака та Ляшка

У Росії порушили кримінальні справи проти Полторака та Ляшка 10.09.2015

Слідком РФ звинувачує Степана Полторака та вище військове командування України в застосуванні заборонених методів ведення війни та геноциді. Також кримінальну справу порушено щодо Олега Ляшка.
Військовий прокурор назвав кількість загиблих під Іловайськом

Військовий прокурор назвав кількість загиблих під Іловайськом 14.08.2015

За словами військового прокурора України Анатолія Матіоса, в серпні 2014 року в іловайському котлі загинули 366 українських військових і правоохоронців. Оцінки дій військового керівництва обіцяють надати пізніше.
Генштаб: Війська РФ і досі перебувають в Україні

Генштаб: Війська РФ і досі перебувають в Україні 18.04.2015

Кількість та інтенсивність обстрілів на Донбасі зменшується, заявив начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко. При цьому він зазначив, що регулярні російські війська і досі перебувають в Україні.
Яроша призначено радником начальника Генштабу ЗСУ

Яроша призначено радником начальника Генштабу ЗСУ 06.04.2015

Хоча досі Дмитро Ярош не в усьому був згоден з Міноборони, нині прибічники "Правого сектору" діятимуть спільно з регулярною українською армією.
Генштаб: Україна не воює з російськими регулярними військами

Генштаб: Україна не воює з російськими регулярними військами 29.01.2015

Генштаб Збройних сил України має дані про російських військовослужбовців, які воюють на боці сепаратистів. Однак із підрозділами регулярних військ РФ Україна бойових дій не веде, наголосив Віктор Муженко.
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