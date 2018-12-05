Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Віктор Муженко - український військовий.
Віктор Муженко керує Генеральним штабом Збройних сил України, починаючи від липня 2014 року. З травня 2014 року Муженко є також заступником керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України.
Петро Порошенко доручив розібратися в трагедії на Рівненському полігоні, яка призвела до загибелі військових ЗСУ. До завершення розслідування президент України заборонив використовувати міномети "Молот" на навчаннях.