Вікторія Нуланд

Стратегія США на Донбасі: що Байден готує Путіну (18.02.2021)

США формують нову стратегію щодо Донбасу, запевняє глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук. Чи справді це так і в чому може полягати така стратегія? Як впливатиме Джо Байден на ситуацію на Донбасі й що робитиме з "Північним потоком-2"? DW опитала відомих заокеанських політологів.