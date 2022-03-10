Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Вікторія Нуланд

Вікторія Нуланд - американська дипломатка.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вікторія Нуланд". З вересня 2013 року до січня 2017 року Вікторія Нуланд працювала в державному департаменті США. Вона була офіційною уповноваженою в справах Європи та Євразії. Таким чином Вікторія Нуланд відповідала й за Україну.

США попереджають, що РФ може застосувати в Україні хімічну зброю

США попереджають, що РФ може застосувати в Україні хімічну зброю 10.03.2022

У російській дезінформації про біолабораторії в Україні США вбачають сигнал про підготовку Росії до того, щоб самій застосувати хімічну або біологічну зброю. Це типовий прийом Москви, впевнені у Вашингтоні.
Нуланд: Північний потік-2 не запрацює у разі вторгнення РФ в Україну

Нуланд: "Північний потік-2" не запрацює у разі вторгнення РФ в Україну 28.01.2022

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Вашингтон разом із Берліном не допустять реалізації проєкту "Північний потік-2" у разі будь-якого вторгнення Росії в Україну.
Нуланд: США підготували 18 сценаріїв на випадок нападу Росії

Нуланд: США підготували 18 сценаріїв на випадок нападу Росії 15.01.2022

США погрожують Росії жорсткою відповіддю на можливу агресію щодо України, але зацікавлені у продовженні переговорів щодо деескалації кризи, заявила заступниця держсекретаря Сполучених Штатів в інтерв'ю FT.
США очікують зупинки Північного потоку-2 у разі вторгнення РФ в Україну

США очікують зупинки "Північного потоку-2" у разі вторгнення РФ в Україну 12.01.2022

Берлін підтвердив домовленості з Вашингтоном щодо "Північного потоку-2", заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд. За її словами, у разі вторгнення РФ в Україну роботу газопроводу буде призупинено.

США готові фінансово ізолювати РФ у разі її вторгнення в Україну - Нуланд

США готові фінансово ізолювати РФ у разі її вторгнення в Україну - Нуланд 08.12.2021

Вашингтон може запровадити нові економічні санкції і очікує на зупинку "Північного потоку-2" у разі нападу Росії на Україну, заявила Вікторія Нуланд.

Вікторія Нуланд: США готові до участі в нормандському форматі

Вікторія Нуланд: США готові до участі в "нормандському форматі" 10.09.2021

Вашингтон готовий брати участь у "нормандському форматі" та в паралельному з ним процесі, якщо бачитиме спосіб допомогти, заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.
Байден проти Путіна на Донбасі: якою буде стратегія США (відео)

Байден проти Путіна на Донбасі: якою буде стратегія США (відео) 18.02.2021

США вже формують нову стратегію щодо Донбасу, запевняє глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук. Чи справді це так? І як впливатиме Джо Байден на ситуацію на Донбасі? DW опитала відомих заокеанських політологів.

Стратегія США на Донбасі: що Байден готує Путіну (18.02.2021) 18.02.2021

США формують нову стратегію щодо Донбасу, запевняє глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук. Чи справді це так і в чому може полягати така стратегія? Як впливатиме Джо Байден на ситуацію на Донбасі й що робитиме з "Північним потоком-2"? DW опитала відомих заокеанських політологів.
Байден повертає в Держдеп Вікторію Нуланд, яка опікувалася Україною за Обами

Байден повертає в Держдеп Вікторію Нуланд, яка опікувалася Україною за Обами 16.01.2021

Джо Байден висунув кандидатуру Венді Шерман на посаду першого заступника держсекретаря, а Вікторії Нуланд - на посаду заступника держсекретаря з політичних питань.
Вікторія Нуланд: Дії в Україні не обходяться Росії задарма (відео)

Вікторія Нуланд: Дії в Україні не обходяться Росії задарма (відео) 22.02.2018

Екс-представниця Держдепу США Вікторія Нуланд, яка свого часу побувала на Євромайдані, в інтерв'ю DW оцінила шанси на врегулювання конфлікту на Донбасі, ефективність санкцій США проти Росії й політики Петра Порошенка.

Перший фейк про Майдан: чи були "печеньки" Нуланд (21.02.2018) 21.02.2018

"Печеньки Держдепу", які екс-помічниця держсекретаря США Вікторія Нуланд буцімто роздавала на Майдані, стали одним з перших фейків російської пропаганди у соцмережах. В коментарі DW Нуланд розповіла, що насправді вона роздавала учасникам протистояння.

Вікторія Нуланд: Україні необхідний антикорупційний суд або й кілька (21.02.2018) 21.02.2018

Екс-представниця Держдепу США Вікторія Нуланд відіграла важливу роль для України під час Майдану та ескалації війни на Донбасі. Як Нуланд тепер оцінює дії Петра Порошенка, дефіцити у боротьбі з корупцією та суперечку із Саакашвілі?

Посольство США в РФ: Нуланд і Сурков провели конструктивні переговори

Посольство США в РФ: Нуланд і Сурков провели "конструктивні" переговори 24.06.2016

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд у Москві зустрілася із помічником президента РФ Владиславом Сурковим. На переговорах у деталях обговорили ситуацію на Донбасі та виконання мінських угод.
Порошенко обговорив у Києві з Нуланд свою майбутню зустріч з Обамою

Порошенко обговорив у Києві з Нуланд свою майбутню зустріч з Обамою 23.06.2016

Президент України та заступниця держсекретаря США під час зустрічі в Києві обговорили втілення мінських угод, проведення реформ та майбутню зустріч Порошенка з Обамою під час саміту НАТО у Варшаві.
Обама зустрінеться з Порошенком під час саміту НАТО у Варшаві

Обама зустрінеться з Порошенком під час саміту НАТО у Варшаві 22.06.2016

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд приїхала до Києва, щоб "відчути атмосферу" напередодні зустрічі глав американської та української держав.
Нуланд летить до Києва, а потім - до Москви

Нуланд летить до Києва, а потім - до Москви 21.06.2016

Головна мета візиту заступниці державного секретаря США - обговорення з представниками України та РФ ситуації на Донбасі.
Інші статті