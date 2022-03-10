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Вікторія Нуланд - американська дипломатка.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вікторія Нуланд". З вересня 2013 року до січня 2017 року Вікторія Нуланд працювала в державному департаменті США. Вона була офіційною уповноваженою в справах Європи та Євразії. Таким чином Вікторія Нуланд відповідала й за Україну.
США формують нову стратегію щодо Донбасу, запевняє глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук. Чи справді це так і в чому може полягати така стратегія? Як впливатиме Джо Байден на ситуацію на Донбасі й що робитиме з "Північним потоком-2"? DW опитала відомих заокеанських політологів.
"Печеньки Держдепу", які екс-помічниця держсекретаря США Вікторія Нуланд буцімто роздавала на Майдані, стали одним з перших фейків російської пропаганди у соцмережах. В коментарі DW Нуланд розповіла, що насправді вона роздавала учасникам протистояння.
Екс-представниця Держдепу США Вікторія Нуланд відіграла важливу роль для України під час Майдану та ескалації війни на Донбасі. Як Нуланд тепер оцінює дії Петра Порошенка, дефіцити у боротьбі з корупцією та суперечку із Саакашвілі?