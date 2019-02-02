Віктора Медведчука підозрюють в сепаратизмі та державній зраді

Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження щодо колишнього голови адміністрації президента, представника України в підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі Віктора Медведчука за підозрою в державній зраді і сепаратизмі. Про це у вівторок, 5 лютого, повідомила прес-секретарка генпрокурора Лариса Сарган.

Кримінальна справа відкрита через те, що 29 січня Медведчук на з'їзді партії "Опозиційна платформа - За життя", політраду якої він очолює, заявив про необхідність утворення так званого "автономного регіону Донбас" зі створенням власного парламенту і уряду, а також про закріплення такого статусу в Конституції України. Сарган наголосила, що на думку Медведчука, домовленості про статус Донбасу можливо досягти в "чотирикутнику Київ - Донецьк - Луганськ - Москва".

На думку прокуратури, такі заяви суперечать Конституції і сприяють законодавчому закріпленню тимчасової окупації території Донбасу. Окрім того, вони надають іноземній державі допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, зокрема і інформаційної підтримки. В цих діях прокуратура бачить ознаки злочинів за статтями Кримінального кодексу щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та державної зради.

"В даному випадку проголошено заклики до зміни меж території України і одночасно надається допомога Російській Федерації у проведенні підривної діяльності проти України, підтримується агресивна діяльність та сепаратистські настрої", - додала Сарган. Відомості щодо цих можливих злочинів були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за зверненням народного депутата Андрія Тетерука (фракція "Народний фронт"). Матеріали кримінального провадження будуть передані до Служби безпеки України.