 Віктора Медведчука підозрюють в сепаратизмі та державній зраді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.02.2019

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Новини

Віктора Медведчука підозрюють в сепаратизмі та державній зраді

ГПУ відкрила кримінальну справу після заяв голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука про необхідність створення "автономного регіону Донбас". Його підозрюють у державній зраді.

Вектора Медведчука підозрюють у державній зраді

Вектора Медведчука підозрюють у державній зраді

Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження щодо колишнього голови адміністрації президента, представника України в підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі Віктора Медведчука за підозрою в державній зраді і сепаратизмі. Про це у вівторок, 5 лютого, повідомила прес-секретарка генпрокурора Лариса Сарган.

Кримінальна справа відкрита через те, що 29 січня Медведчук на з'їзді партії "Опозиційна платформа - За життя", політраду якої він очолює, заявив про необхідність утворення так званого "автономного регіону Донбас" зі створенням власного парламенту і уряду, а також про закріплення такого статусу в Конституції України. Сарган наголосила, що на думку Медведчука, домовленості про статус Донбасу можливо досягти в "чотирикутнику Київ - Донецьк - Луганськ - Москва".

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Віктор Медведчук намагається легалізувати свій статус в українській політиці. Поки він лише перемовник. Для амбіційного кума Путіна цього замало, вважає Сергій Руденко. (17.08.2018)

Під час з'їзду партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук виступив за надання Донбасу автономії у складі України і закріплення цього статусу в Конституції. (29.01.2019)

На думку прокуратури, такі заяви суперечать Конституції і сприяють законодавчому закріпленню тимчасової окупації території Донбасу. Окрім того, вони надають іноземній державі допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, зокрема і інформаційної підтримки. В цих діях прокуратура бачить ознаки злочинів за статтями Кримінального кодексу щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та державної зради.

"В даному випадку проголошено заклики до зміни меж території України і одночасно надається допомога Російській Федерації у проведенні підривної діяльності проти України, підтримується агресивна діяльність та сепаратистські настрої", - додала Сарган. Відомості щодо цих можливих злочинів були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за зверненням народного депутата Андрія Тетерука (фракція "Народний фронт"). Матеріали кримінального провадження будуть передані до Служби безпеки України.

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