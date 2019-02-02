Військові у Венесуелі блокують прикордонний перехід з Колумбією

Міст Тієндітас, який служить прикордонним переходом між Венесуелою та Колумбією, у ніч на середу, 6 лютого, заблокували контейнером та бензовозом. Про те, що блокування здійснене військовими, повідомляють венесуельські ЗМІ. Також про це агентству AFP заявив опозиційний депутат Франклін Дуарте. Напередодні опозиція оголосила, що через цей перехід доставлятиметься гуманітарна допомога до Венесуели.

Глава Венесуели Ніколас Мадуро, президентські повноваження якого не визнає більшість країн Заходу та Латинської Америки, виступив проти гуманітарних поставок до країни. Він заявив, що Венесуела не є країною жебраків.

На мосту Тієндітас між Венесуелою та Колумбією

Нагадаємо, представники тимчасового президента Венесуели Хуано Гуайдо скликали у Вашингтоні міжнародну донорську конференцію, мета якої організувати надходження до Венесуели гуманітарної допомоги. Канада уже пообіцяла виділити близько 53 мільйонів канадських доларів (35 мільйонів євро) на допомогу венесуельцям.

Тимчасового президента Венесуели Гуайдо, який оголосив себе виконувачем обов'язків глави держави 23 січня, відразу визнали США, Організація американських держав (ОАД), багато країн Латинської Америки, Канада та Австралія. 4 лютого низка європейських країн також висловила підтримку Гуайдо - серед них ФРН, Великобританія, Франція, Іспанія, Данія, Нідерланди. 5 лютого легітимність Гуайдо як тимчасового президента Венесуели підтвердили і країни Групи Ліми, зокрема й Колумбія.