Військові у Венесуелі блокують прикордонний перехід з Колумбією

Міст Тієндітас, який служить прикордонним переходом між Венесуелою та Колумбією, у ніч на середу, 6 лютого, заблокували контейнером та бензовозом. Про те, що блокування здійснене військовими, повідомляють венесуельські ЗМІ. Також про це агентству AFP заявив опозиційний депутат Франклін Дуарте. Напередодні опозиція оголосила, що через цей перехід доставлятиметься гуманітарна допомога до Венесуели.
Глава Венесуели Ніколас Мадуро, президентські повноваження якого не визнає більшість країн Заходу та Латинської Америки, виступив проти гуманітарних поставок до країни. Він заявив, що Венесуела не є країною жебраків.
На мосту Тієндітас між Венесуелою та Колумбією
Нагадаємо, представники тимчасового президента Венесуели Хуано Гуайдо скликали у Вашингтоні міжнародну донорську конференцію, мета якої організувати надходження до Венесуели гуманітарної допомоги. Канада уже пообіцяла виділити близько 53 мільйонів канадських доларів (35 мільйонів євро) на допомогу венесуельцям.
Тимчасового президента Венесуели Гуайдо, який оголосив себе виконувачем обов'язків глави держави 23 січня, відразу визнали США, Організація американських держав (ОАД), багато країн Латинської Америки, Канада та Австралія. 4 лютого низка європейських країн також висловила підтримку Гуайдо - серед них ФРН, Великобританія, Франція, Іспанія, Данія, Нідерланди. 5 лютого легітимність Гуайдо як тимчасового президента Венесуели підтвердили і країни Групи Ліми, зокрема й Колумбія.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Курс конфронтації
Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Загиблі під час протестів
Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Вісник надії Гуайдо
Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
"Люди вимагають свободи і правової захищеності"
Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Мадуро мобілізує своїх прихильників
На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Прапори Венесуели за кордоном
Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.
Автор: Інес Айзеле