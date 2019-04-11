Військові Судану обіцяють не триматися за владу і не екстрадувати поваленого президента

Військові у Судані, котрі перебрали на себе владу, у пятницю, 12 квітня, заявили, що у країні буде новий громадянський уряд, інформує агенція Reuters. Міністр оборони країни Авад бен Ауф, котрий очолює військову раду, підтвердив оголошені раніше плани, що у наступні два роки триватиме перехідний період під керівництвом силовиків, після чого мають відбутися вибори. Військовий, який є також віце-президентом країни, оголосив про запровадження на три місяці надзвичайного стану і комендантської години.

Заява Ауфа пролунала через день після повалення президента країни Омара аль-Башира, котрий перебував при владі 30 років. Сам аль-Башир був затриманий військовими і, за їхніми словами, перебуває "у безпечному місці". Також військові повідомили, що усуненого від влади президента не будуть екстрадувати для судового процесу в Міжнародному кримінальному суді, де аль-Башира звинувачують у численних порушеннях прав людини у Дарфурі, а судитимуть у Судані.

Тим часом десятки тисяч суданців 12 квітня продовжили протест з вимогою формування цивільного уряду після захоплення влади військовими, інформує dpa. Опозиційні групи переконані, що військовий переворот не несе жодних змін, на які сподівалися суданці, і закликають до вільних і чесних виборів, котрі встановлять цивільний уряд у країні.

До суданського уряду з проханням почути громадян звернулася також верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет. На її думку, керівництво країни починно почути вимоги людей.

Нагадаємо, що акції протесту в Судані, де живуть близько 40 мільйонів людей, почалися в грудні 2018 року. Спочатку протестувальники виступали проти різкого підвищення цін на хліб, але незабаром гнів демонстрантів був спрямований на авторитарного 75-річного президента, який керує країною 30 років.

Це призвело до того, що в лютому аль-Башир оголосив у країні надзвичайний стан і обмежив свободу зібрань, щоб не допускати нових протестів. Проте люди продовжили виходити на вулиці з вимогами відставки глави держави. Перед будівлею міноборони Судану протягом останнього тижня перебували тисячі демонстрантів, які вимагали відставки президента.