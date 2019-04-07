 Військові Судану готові передати владу цивільному уряду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.04.2019

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Новини

Військові Судану готові передати владу цивільному уряду

Партіям Судану варто якомога швидше визначитися зі спільним кандидатом на посаду прем'єр-міністра, котрий очолить цивільний уряд країни, кажуть у Військовій раді Судану.

Учасники акції протесту в столиці Судану Хартумі, 13 квітня 2019 року

Учасники акції протесту в столиці Судану Хартумі, 13 квітня 2019 року

Військова рада Судану закликала партії країни якомога швидше визначитися зі спільним кандидатом на посаду глави майбутнього цивільного суданського уряду. Заклик пролунав у неділю, 14 квітня, на зустрічі представників Військової ради Судану та політсил країни.

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Наступного дня після усунення військовими Судану багаторічного президента країни свій пост залишив і голова чинної військової ради. (13.04.2019)

У столиці Судану тривають масові акції протесту з вимогою відставки нинішнього президента країни Омара аль-Башира. Під час виступів загинув один цивільний. (07.04.2019)

Міністр оборони Судану заявив, що військові перебирають на себе владу в країні, а президент, який керував країною 30 років, відсторонений і заарештований. (11.04.2019)

Силовики Судану, які усунули від влади багаторічного президента Омара аль-Башира, обіцяють, що в країні буде цивільний уряд. (12.04.2019)

За словами військових, спільний кандидат від партій Судану має бути "незалежною" постаттю. Він повинен буде сформувати майбутній цивільний уряд та очолити його, додали представники Військової ради Судану. "Ми прагнемо створити цивільну державу, що базуватиметься на свободі, справедливості та демократії", - сказав представник Військової ради Судану генерал-лейтенант Яссер Аль-Ата, цитує агенція новин AFP.

Заклик до міжнародної спільноти

Міністерство закордонних справ Судану 14 квітня звернулося із закликом до міжнародної спільноти підтримати нову Військову раду Судану. За словами суданським дихломатів, мета цієї підтримки - "досягти демократичного переходу" до нової форми правління в країні.

Тим часом мітингарі, котрі й далі проводять масові акції поблизу штаб-квартири суданських військових, вимагають, як і раніше, якомога швидшої передачі влади цивільним органам.

Нагадаємо, днями в результаті військового перевороту від влади було усунуто багаторічного президента Судану Омара аль-Башира. Про свою відставку оголосив також і міністр оборони Судану Авад бен Ауф.

Військова рада оголосила, що з часом владу передадуть цивільному уряду. Перехідний період, за рішенням Військової ради, котра перебуватиме на чолі країни, має тривати два роки.

Очільники акцій протесту, що були спрямовані проти 75-річного аль-Башира, не прийняли нову владу і закликали до подальшого опору. У столиці країни Хартумі пройшли багатотисячні демонстрації, учасники яких вимагали сформувати цивільний перехідний уряд. Під час останніх демонстрацій щонайменше 16 осіб загинули від куль поліцейських.

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