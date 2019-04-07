Військові Судану готові передати владу цивільному уряду

Військова рада Судану закликала партії країни якомога швидше визначитися зі спільним кандидатом на посаду глави майбутнього цивільного суданського уряду. Заклик пролунав у неділю, 14 квітня, на зустрічі представників Військової ради Судану та політсил країни.

За словами військових, спільний кандидат від партій Судану має бути "незалежною" постаттю. Він повинен буде сформувати майбутній цивільний уряд та очолити його, додали представники Військової ради Судану. "Ми прагнемо створити цивільну державу, що базуватиметься на свободі, справедливості та демократії", - сказав представник Військової ради Судану генерал-лейтенант Яссер Аль-Ата, цитує агенція новин AFP.

Заклик до міжнародної спільноти

Міністерство закордонних справ Судану 14 квітня звернулося із закликом до міжнародної спільноти підтримати нову Військову раду Судану. За словами суданським дихломатів, мета цієї підтримки - "досягти демократичного переходу" до нової форми правління в країні.

Тим часом мітингарі, котрі й далі проводять масові акції поблизу штаб-квартири суданських військових, вимагають, як і раніше, якомога швидшої передачі влади цивільним органам.

Нагадаємо, днями в результаті військового перевороту від влади було усунуто багаторічного президента Судану Омара аль-Башира. Про свою відставку оголосив також і міністр оборони Судану Авад бен Ауф.

Військова рада оголосила, що з часом владу передадуть цивільному уряду. Перехідний період, за рішенням Військової ради, котра перебуватиме на чолі країни, має тривати два роки.

Очільники акцій протесту, що були спрямовані проти 75-річного аль-Башира, не прийняли нову владу і закликали до подальшого опору. У столиці країни Хартумі пройшли багатотисячні демонстрації, учасники яких вимагали сформувати цивільний перехідний уряд. Під час останніх демонстрацій щонайменше 16 осіб загинули від куль поліцейських.