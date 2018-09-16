 Військові РФ: Ізраїль ледь не підставив під вогонь цивільний літак у Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.02.2020

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Військові РФ: Ізраїль ледь не підставив під вогонь цивільний літак у Сирії

Ізраїль під час авіаудару 6 лютого по передмістю Дамаска ледь не підставив під вогонь цивільний літак зі 172 пасажирами на борту, заявили в міністерстві оборони РФ.

Ізраїльський ракетний удар по Дамаску

Робота сирійських систем ППО під час відбиття ізраїльського ракетного удару 6 лютого 2020 року

Міністерство оборони Росії звинуватило ізраїльських військових, що ті ледь не призвели до збиття цивільного літака під час проведеного напередодні обстрілу передмістя Дамаска. Про це в п'ятницю, 7 лютого, заявив офіційний представник російського оборонного відомства генерал-майор Ігор Конашенков.

За його даними, 6 лютого чотири винищувачі військово-повітряних сил Ізраїлю без заходу в повітряний простір Сирії завдали удари "вісьмома ракетами "повітря-земля" по передмістю Дамаска".

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На момент ізраїльської атаки в районі міжнародного аеропорту Дамаск здійснював захід на посадку пасажирський лайнер Airbus-320, що виконував рейс "Тегеран-Дамаск" з 172 людьми на борту, сказав Конашенков. Під час відбиття цього удару сирійськими урядовими військами активно застосовувалися комплекси протиповітряної оборони. Тож лайнер ледь не опинився "в зоні смертельного зенітного ракетно-артилерійського вогню", додав представник російського міноборони.

"Лише завдяки оперативним діям диспетчерів аеропорту Дамаск і ефективній роботі автоматизованої системи управління повітряним рухом вдалося відвести пасажирський Airbus-320 із зони ураження сирійської ППО і благополучно посадити його на найближчий запасний аеродром - на російській авіабазі "Хмеймім", - сказав Конашенков, цитує агенція новин "Інтерфакс".

У міноборони РФ стверджують, що проведення ізраїльськими військовими "бойових операцій у повітрі з використанням для прикриття або блокування дій сирійських сил ППО цивільних літаків з пасажирами, стає характерною рисою ізраїльських ВПС".

Як нагадує агенція новин AFP, з моменту початку конфлікту в Сирії ізраїльські ВПС провели сотні авіаударів у цій країні. Цілями ізраїльських атак з повітря ставали насамперед позиції та бази сирійських урядових сил, а також союзних до Башара Асада сил угруповань.

За даними розташованого в Лондоні Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, внаслідок проведеного 6 лютого ізраїльського авіаудару загинуло 23 сирійських військовослужбовців та членів іранських воєнізованих угруповань. Ізраїльські військові не підтвердили проведення цієї операції, уточнює AFP.

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