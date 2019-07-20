Військові підірвалися на Донбасі: двоє загинули і двоє поранені

У суботу вранці, 21 липня, четверо українських військових підірвалися під час висування на спостережний пост взводного опорного пункту в районі населеного пункту Щастя. Двоє бійців загинули на місці і ще двоє були поранені, їх евакуювали до лікарні і наразі їхній стан здоров'я задовільний.

Як повідомляє штаб Операції об'єднаних сил (ООС), військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою бойовиків.

Нагадаємо, з початку неділі, 21 липня, розпочався "режим тиші" в районі проведення ООС на Донбасі. Станом на 7 ранку за київським часом, обстрілів бойовиків не було, повідомили у штабі. Це перемир'я передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

Водночас у штабі наголошують, якщо бойовики порушуватимуть режим припинення вогню і вестимуть обстріли позицій ООС чи мирних населених пунктів, "підрозділи об'єднаних сил адекватно на них відповідатимуть".

Представники сепаратистів з самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" також заявили, що режим припинення вогню дотримується по всій лінії розмежування, передає агентство "Інтерфакс".