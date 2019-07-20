 Військові підірвалися на Донбасі: двоє загинули і двоє поранені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.07.2019

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Новини

Військові підірвалися на Донбасі: двоє загинули і двоє поранені

Четверо українських військових підірвалися на Донбасі, двоє з них померли на місці і ще двоє отримали поранення, їхній стан задовільний.

На Донбасі підірвалися військові: двоє загинули і ще двоє поранені

На Донбасі підірвалися військові: двоє загинули і ще двоє поранені

У суботу вранці, 21 липня, четверо українських військових підірвалися під час висування на спостережний пост взводного опорного пункту в районі населеного пункту Щастя. Двоє бійців загинули на місці і ще двоє були поранені, їх евакуювали до лікарні і наразі їхній стан здоров'я задовільний.

DW.COM

За минулу добу на Донбасі загинули двоє українських військових, один мирний житель та ще троє військовослужбовців отримали поранення, повідомили в штабі ООС. (20.07.2019)

Дональд Туск та Володимир Зеленський відвідали район розведення сил у Станиці Луганській. Президент Європейської Ради заявив про катастрофічні гуманітарні наслідки збройного конфлікту на Донбасі для місцевих жителів. (07.07.2019)

Як повідомляє штаб Операції об'єднаних сил (ООС), військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою бойовиків.

Нагадаємо, з початку неділі, 21 липня, розпочався "режим тиші" в районі проведення ООС на Донбасі. Станом на 7 ранку за київським часом, обстрілів бойовиків не було, повідомили у штабі. Це перемир'я передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

Водночас у штабі наголошують, якщо бойовики порушуватимуть режим припинення вогню і вестимуть обстріли позицій ООС чи мирних населених пунктів, "підрозділи об'єднаних сил адекватно на них відповідатимуть".

Представники сепаратистів з самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" також заявили, що режим припинення вогню дотримується по всій лінії розмежування, передає агентство "Інтерфакс".  

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