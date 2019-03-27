 Військові Мальти встановили контроль над захопленим мігрантами танкером | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.03.2019

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Новини

Військові Мальти встановили контроль над захопленим мігрантами танкером

Моряки військово-морських сил Мальти встановили контроль над танкером "Ель Хібла-1", який раніше захопили мігранти. Тепер судно конвоюють у мальтійський порт.

Захоплений мігрантами танкер поблизу Мальти

Захоплений мігрантами танкер поблизу Мальти

Військово-морські сили Мальти взяли під свій контроль танкер "Ель Хібла-1", котрий напередодні захопили врятовані ним мігранти. У четвер, 28 березня, загін спецпризначенців мальтійського військово-морського флоту (ВМФ) піднявся на борт судна й взяв його під свій контроль, передає прес-служба ВМФ Мальти, на яку посилається агенція новин AFP.

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Мігранти захопили судно, яке врятувало їх у Середземному морі, та спрямували його в бік Мальти. (27.03.2019)

Італійські порти залишаються закритими для врятованих у Середземному морі мігрантів, наголошує глава МВС країни Маттео Сальвіні. (19.03.2019)

Судно Mare Jonio із 49 врятованими у морі мігрантами на борту було супроводжене кораблями берегової охорони до порту Лампедузи. (20.03.2019)

На даний момент мальтійські військові конвоюють танкер в порт. Очікується, що судно зможе зайти в порт на Мальті ще в першій половині дня. Після прибуття судна в порт, мігрантів, котрі перебувають на його борту, передадуть поліції для проведення слідчих дій, інформує агенція новин AP, що посилається на представників мальтійської влади.

Нагадаємо, близько 100 врятованих поблизу лівійського узбережжя мігрантів захопили нафтовий танкер і наказали екіпажу взяти курс в напрямку Європи, після того, як вони дізналися, що їх можуть знову відправити до Лівії. Такі дії врятованих різко засудив міністр внутрішніх справ Італії Меттео Сальвіні. "Це не потерпілі, а пірати", - написав Сальвіні на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Капітан судна розповів мальтійським військовим, що мігранти погрожували йому та екіпажу судна, якщо ті відмовляться виконувати їхні вимоги.

За даними правозахисних організацій, у Лівії мігрантів нерідко катують. Тим часом нещодавно Італія та Мальта відмовилися приймати в свої порти кораблі рятувальних організацій з врятованими мігрантами. Більшість з них намагаються добратися до Європи Середземним морем з Лівії.

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