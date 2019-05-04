Військові кораблі США наблизилися до островів Спратлі

Два американські військові кораблі наблизилися на 12 морських миль до спірних островів Спратлі (зокрема рифів Джонсон та Гавен) в Південнокитайському морі, на які претендує КНР. Про це в понеділок, 6 травня, повідомив речник сьомого флоту ВМС США.

За його словами, прохід кораблів мав на меті "протистояти надмірним претензіям (КНР. - Ред.) на морі та зберегти доступ до морських шляхів відповідно до міжнародного права", цитує агентство Reuters.

Тим часом Китай 6 травня повідомив, що його війського-морські сили попередили американські кораблі та попросили їх залишити акваторію, яку КНР вважає своєю. На думку Пекіна, США повинні припинити такі провокаційні дії.

Нагадаємо, що на острови Південнокитайського моря, окрім КНР, претендують кілька держав регіону, зокрема Філіппіни, В'єтнам і Малайзія. З кінця 2013 року Пекін проводить у Південнокитайському морі масштабні гідротехнічні та будівельні роботи. Серед іншого там намивають штучні острови.

Прохід американських військових кораблів поблизу спірних островів відбувся на тлі загострення торговельної суперечки між Вашингтоном та Пекіном.