Військові в Судані перебрали на себе владу й заарештували президента

Військові у Судані перебирають на себе владу, заявив у четвер, 11 квітня, міністр оборони країни Авад бен Ауф у телезверненні, повідомляє агенція dpa. За його словами, у наступні два роки триватиме перехідний період під керівництвом силовиків, після чого мають відбутися вибори. Чиновник, який є також віце-президентом країни, оголосив про запровадження на три місяці надзвичайного стану.

Він також повідомив, що багаторічний президент країни Омар аль-Башир був затриманий і перебуває "у безпечному місці". "Я оголошую про зміну режиму і про арешт його глави", - наголосив віце-президент країни.

Крім того, як повідомляє телеканал CNN з посиланням на високопоставленого чиновника у військових колах країни, прем'єр-міністр Судану Мохаммад Тахір Айла заарештований. За цією ж інформацією, арештований також глава правлячої партії "Національний конгрес" Ахмед Харун, а також - десятки високопоставлених військових чиновників.

Водночас, як повідомляє державна інформагенція країни SUNA з посиланням на спецслужбу країни, у Судані мають звільнити всіх політичних в'язнів. Поки що невідомо, скільки ув'язнених мають відпустити, а також як швидко це відбудеться. Лише минулими вихідними під час протестів проти влади президента Судану Омара аль-Башира затримали близько 2,5 тисячі людей.

Акції протесту в Судані, де живуть близько 40 мільйонів людей, почалися в грудні 2018 року. Спочатку протестувальники виступали проти різкого підвищення цін на хліб, але незабаром гнів демонстрантів був спрямований на авторитарного 75-річного президента, який керує країною 30 років.

Це призвело до того, що в лютому аль-Башир оголосив у країні надзвичайний стан і обмежив свободу зібрань, щоб не допускати нових протестів. Проте люди продовжили виходити на вулиці з вимогами відставки глави держави. Перед будівлею міноборони Судану протягом останнього тижня перебували тисячі демонстрантів, які вимагали відставки президента.