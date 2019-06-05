Військових Судану взяли під варту після кривавого придушення протестів

Кілька суданських військових узяли під варту через понад тиждень після жорстокого розгону демонстрантів у Хартумі. Як повідомила увечері понеділка, 10 червня, державна новинна агенція Судану Suna, розпочате розслідування і слідчі вже мають перші докази провини представників сил безпеки.

Як повідомлялось, 3 червня суданські військові зробили спробу розігнати протестувальників у центрі Хартума. Внаслідок цього загинули щонайменше 100 людей. Близько 500 осіб зазнали поранень. За даними організаторів акції, під час розгону використовувалися бойові набої. Суданські військові заперечували застосування сили щодо протестувальників.

Нагадаємо, 12 квітня внаслідок військового перевороту від влади було усунуто багаторічного президента Судану Омара аль-Башира. Зараз він перебуває у в'язниці. Функції уряду перебрала на себе військова рада. Однак очільники акцій протесту, що були спрямовані проти 75-річного аль-Башира, не прийняли нову владу і закликали до подальшого опору. У столиці країни Хартумі тривали багатотисячні демонстрації, учасники яких вимагали сформувати цивільний перехідний уряд.

15 травня військові та опозиція досягли згоди щодо перехідного періоду та формування спільного тимчасового уряду. Втім, згодом переговори зайшли в глухий кут і були перервані, оскільки військові та опозиціонери не могли визначити, хто саме - військовий чи цивільний - має очолити цей перехідний уряд.