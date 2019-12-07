Військовий США загинув внаслідок атаки талібів в Афганістані

Афганський радикальний рух "Талібан" у понеділок, 23 грудня, взяв відповідальність за атаку на американський конвой, внаслідок якої загинув один військовослужбовець армії Сполучених Штатів Аамерики.
За даними військових сил США в Афганістані, один їхній військовий загинув у бою після нападу в понеділок, 23 грудня. Водночас речник талібів Забіхулла Муджахід заявив агентству AFP, що бійці організації "підірвали американський транспортний засіб в Чар Дарі в районі Кундуз" в неділю вночі.
Цей напад і загибель військового США, ймовірно, матиме наслідки для переговорів між Сполученими Штатами і талібами у Досі. Їхній останній раунд розпочався на початку грудня. Утім, згодом його призупинили після чергового обстрілу авіабази Баграм на північ від Кабула. Попередні переговори президент США Дональд Трамп оголосив "мертвими" після загибелі американського військового.
Від початку 2019 року в Афганістані загинули щонайменше 20 американських військових. Це - найбільша кількість жертв серед військових США після офіційного закінчення американських бойових операцій в 2014 році.
З початку операції міжнародного контингенту під проводом США в Афганістані у жовтні 2001 року в країні загинули понад 2400 американських військовослужбовців. Нині таліби контролюють приблизно половину території країни. Дональд Трамп неодноразово оголошував намір вивести американські війська з Афганістану.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студентки медицини
Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.
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Модерний Афганістан - у минулому
Шик на вулицях столиці
Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.
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Модерний Афганістан - у минулому
Рівні права для всіх
У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.
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Модерний Афганістан - у минулому
Зародження інформатики
Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студенти поміж собою
Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".
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Модерний Афганістан - у минулому
Школа для всіх
Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.
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Модерний Афганістан - у минулому
Двокласове суспільство - до сьогодні
Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.
Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк