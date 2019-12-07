Військовий США загинув внаслідок атаки талібів в Афганістані

Афганський радикальний рух "Талібан" у понеділок, 23 грудня, взяв відповідальність за атаку на американський конвой, внаслідок якої загинув один військовослужбовець армії Сполучених Штатів Аамерики.

За даними військових сил США в Афганістані, один їхній військовий загинув у бою після нападу в понеділок, 23 грудня. Водночас речник талібів Забіхулла Муджахід заявив агентству AFP, що бійці організації "підірвали американський транспортний засіб в Чар Дарі в районі Кундуз" в неділю вночі.

Цей напад і загибель військового США, ймовірно, матиме наслідки для переговорів між Сполученими Штатами і талібами у Досі. Їхній останній раунд розпочався на початку грудня. Утім, згодом його призупинили після чергового обстрілу авіабази Баграм на північ від Кабула. Попередні переговори президент США Дональд Трамп оголосив "мертвими" після загибелі американського військового.

Від початку 2019 року в Афганістані загинули щонайменше 20 американських військових. Це - найбільша кількість жертв серед військових США після офіційного закінчення американських бойових операцій в 2014 році.

З початку операції міжнародного контингенту під проводом США в Афганістані у жовтні 2001 року в країні загинули понад 2400 американських військовослужбовців. Нині таліби контролюють приблизно половину території країни. Дональд Трамп неодноразово оголошував намір вивести американські війська з Афганістану.