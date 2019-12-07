 Військовий США загинув внаслідок атаки талібів в Афганістані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Військовий США загинув внаслідок атаки талібів в Афганістані

В Афганістані внаслідок нападу на американський конвой загинув один військовий США. Таліби взяли відповідальність за атаку і заявили, що внаслідок неї також було поранено декількох американських військових.

Американський соллат у США, архівне фото

Американський соллат у США, архівне фото

Афганський радикальний рух "Талібан" у понеділок, 23 грудня, взяв відповідальність за атаку на американський конвой, внаслідок якої загинув один військовослужбовець армії Сполучених Штатів Аамерики.

За даними військових сил США в Афганістані, один їхній військовий загинув у бою після нападу в понеділок, 23 грудня. Водночас речник талібів Забіхулла Муджахід заявив агентству AFP, що бійці організації "підірвали американський транспортний засіб в Чар Дарі в районі Кундуз" в неділю вночі.

DW.COM

Зустріч спецпредставника США Залмая Халілзада з представниками талібів відбулася в Катарі. У русі "Талібан" повідомили, що говорили зі США про можливу угоду. (07.12.2019)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп скасував переговори США з ісламістським рухом "Талібан" після загибелі американського солдата в Кабулі внаслідок вибуху. Таліби взяли на себе відповідальність за цей напад. (08.09.2019)

Німецькі військовослужбовці, найімовірніше, залишаться в Афганістані й після завершення нинішнього мандата в березні 2020 року, вважає міністерка оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер. (02.12.2019)

Цей напад і загибель військового США, ймовірно, матиме наслідки для переговорів між Сполученими Штатами і талібами у Досі. Їхній останній раунд розпочався на початку грудня. Утім, згодом його призупинили після чергового обстрілу авіабази Баграм на північ від Кабула. Попередні переговори президент США Дональд Трамп оголосив "мертвими" після загибелі американського військового.

Від початку 2019 року в Афганістані загинули щонайменше 20 американських військових. Це - найбільша кількість жертв серед військових США після офіційного закінчення американських бойових операцій в 2014 році.

З початку операції міжнародного контингенту під проводом США в Афганістані у жовтні 2001 року в країні загинули понад 2400 американських військовослужбовців. Нині таліби контролюють приблизно половину території країни. Дональд Трамп неодноразово оголошував намір вивести американські війська з Афганістану. 

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


DW.COM

Модерний Афганістан - у минулому

Враження з іншого часу - та іншого світу. По-західному вдягнені та не прикриті хустками - такими були жінки в Кабулі в 1967 році. Інформаційне агентство dpa оприлюднило історичні знімки. (24.08.2015)  

Також за темою

US-Militär in Afghanistan

США відновили переговори з "Талібаном" 07.12.2019

Зустріч спецпредставника США Залмая Халілзада з представниками талібів відбулася в Катарі. У русі "Талібан" повідомили, що говорили зі США про можливу угоду.

Afghanistan | Donald Trump besucht Truppen zu Thanskgiving

Дональд Трамп на День подяки здійснив неоголошений візит до Афганістану 28.11.2019

Під час неоголошеного візиту президент США провів переговори з президентом Афганістану, відсвяткував День подяки з американськими військовими та оголосив про продовження мирних переговорів з "Талібаном".

Afghanistan Jalalabad Kinder gehen zur Schule

В Афганістані дев'ять дітей загинуло, підірвавшись на міні 02.11.2019

Вибух міни призвів до загибелі дев'ятьох дітей, які йшли до школи в Афганістані. З початку року у країні загинули або були поранені понад вісім тисяч цивільних осіб.

Реклама

Докладно

Баварський Бад Кіссінген - один з найвідоміших в Європі історичних курортів

Український податківець-втікач шокував баварців

У баварському Бад Кіссінгені протестують проти українця, який купив хокейну арену, а потім викинув з неї спортсменів.  

Україна та Росія домовились щодо транзиту газу

Мінський компроміс з РФ відвернув газову війну - експерти

Домовленість про продовження транзиту російського газу через Україну не гарантує прибутковості роботи української ГТС.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  