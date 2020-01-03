Військовий потенціал США та Ірану (інфографіка)

Поки Вашингтон і Тегеран обмінюються взаємними погрозами, експерти підрахували потенціали обох країн на випадок відкритого збройного конфлікту. Інфографіка DW.
Приводом для нинішнього різкого загострення у відносинах між США та Іраном стало вбивство іранського генерала Касема Сулеймані. Його вбили в ніч на 3 січня за наказом президента США Дональда Трампа внаслідок американського ракетного удару по автоколоні поблизу міжнародного аеропорту Багдада.
Після цього Вашингтон і Тегеран обмінялись взаємними погрозами: іранське керівництво та його союзники пообіцяли атаки на американські військові об'єкти, а президент Трамп повідомив про готовність завдати військові удари по 52 іранських цілях у випадку виконання Іраном своїх погроз.
DW зібрала головні факти про військовий потенціал обох країн.
Убивство США іранського генерала Сулеймані загострило конфронтацію в Перській затоці. Президент США Дональд Трамп пішов на цей крок, переслідуючи внутрішньо політичні цілі - або не надто замислюючись над його наслідками. (06.01.2020)
Вбивством іранського генерала Сулеймані президент США Дональд Трамп ризикує спричинити неконтрольований вибух насильства. Він також послаблює позиції демократичних сил в Ірані та у регіоні, вважає Райнер Золліх. (03.01.2020)