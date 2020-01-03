 Військовий потенціал США та Ірану (інфографіка) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 07.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Світ

Військовий потенціал США та Ірану (інфографіка)

Поки Вашингтон і Тегеран обмінюються взаємними погрозами, експерти підрахували потенціали обох країн на випадок відкритого збройного конфлікту. Інфографіка DW.

Іранські військові моряки (архівне фото)

Іранські військові моряки (архівне фото)

Приводом для нинішнього різкого загострення у відносинах між США та Іраном стало вбивство іранського генерала Касема Сулеймані. Його вбили в ніч на 3 січня за наказом президента США Дональда Трампа внаслідок американського ракетного удару по автоколоні поблизу міжнародного аеропорту Багдада.

Після цього Вашингтон і Тегеран обмінялись взаємними погрозами: іранське керівництво та його союзники пообіцяли атаки на американські військові об'єкти, а президент Трамп повідомив про готовність завдати військові удари по 52 іранських цілях у випадку виконання Іраном своїх погроз.

DW зібрала головні факти про військовий потенціал обох країн.

Infografik Vergleich Streitkräfte USA Iran UK

DW.COM

США-Іран: причини та наслідки ескалації у Перській затоці

Убивство США іранського генерала Сулеймані загострило конфронтацію в Перській затоці. Президент США Дональд Трамп пішов на цей крок, переслідуючи внутрішньо політичні цілі - або не надто замислюючись над його наслідками. (06.01.2020)  

Коментар: Трамп ризикує спровокувати війну на Близькому Сході

Вбивством іранського генерала Сулеймані президент США Дональд Трамп ризикує спричинити неконтрольований вибух насильства. Він також послаблює позиції демократичних сил в Ірані та у регіоні, вважає Райнер Золліх. (03.01.2020)  

Очима карикатуриста: Убивство Сулеймані та нова роль Трампа

Наказуючи вбити іранського генерала Касема Сулеймані, президент США Дональд Трамп, схоже, вважав себе справжнім богом війни, припускає карикатурист Сергій Йолкін. (06.01.2020)  

Також за темою

Irak Qassem Soleimani

У Багдаді внаслідок авіаудару США загинув іранський генерал Касем Сулеймані 03.01.2020

Внаслідок авіаудару США по аеропорту Багдада загинув командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції "Аль-Кудс" Касем Сулеймані. В Ірані закликають "помститись Америці".

Irak Bagdad Trauermarsch für Kassem Soleimani und Abu Mahdi al-Muhandis

США-Іран: причини та наслідки ескалації у Перській затоці 06.01.2020

Убивство США іранського генерала Сулеймані загострило конфронтацію в Перській затоці. Президент США Дональд Трамп пішов на цей крок, переслідуючи внутрішньо політичні цілі - або не надто замислюючись над його наслідками.

Karikatur Donald Trump ohne Worte

Очима карикатуриста: Убивство Сулеймані та нова роль Трампа 06.01.2020

Наказуючи вбити іранського генерала Касема Сулеймані, президент США Дональд Трамп, схоже, вважав себе справжнім богом війни, припускає карикатурист Сергій Йолкін.

Реклама

Докладно

Карикатура Гійома Дойзі Charlie Hebdo: п'ять років по тому

Charlie Hebdo і майбутнє карикатури

За п'ять років після нападу на редакцію журналу Charlie Hebdo карикатура перетворилася на жанр, який вимирає.  

золоті злитки

Золото дорожчає на тлі загострення на Близькому Сході

Ціна на золото під час торгів на Лондонській біржі піднялася до максимального рівня за останні шість років.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  