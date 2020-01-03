Військовий потенціал США та Ірану (інфографіка)

Приводом для нинішнього різкого загострення у відносинах між США та Іраном стало вбивство іранського генерала Касема Сулеймані. Його вбили в ніч на 3 січня за наказом президента США Дональда Трампа внаслідок американського ракетного удару по автоколоні поблизу міжнародного аеропорту Багдада.

Після цього Вашингтон і Тегеран обмінялись взаємними погрозами: іранське керівництво та його союзники пообіцяли атаки на американські військові об'єкти, а президент Трамп повідомив про готовність завдати військові удари по 52 іранських цілях у випадку виконання Іраном своїх погроз.

DW зібрала головні факти про військовий потенціал обох країн.