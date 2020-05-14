Військовий ЗСУ загинув внаслідок обстрілів на Донбасі 26 травня

Минулої доби, 26 травня, проросійські бойовики шість разів порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції українських військових із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це зранку у середу, 27 травня, повідомив пресцентр штабу Операції об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного противник обстрілював позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів.

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По околицях Новомихайлівки й Новотроїцького проросійські бойовики задіяли станкові протитанкові гранатомети.

Ввечері 26 травня поблизу Пищевика та двічі біля Мар'їнки бойовики вели обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Унаслідкок обстрілів загинув один український військовий.

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Для придушення вогню проросійських бойовиків підрозділи Об'єднаних сил застосували наявне озброєння. За даними розвідки, українські військові вбили одного, та поранили щонайменше ще одного бойовика, додали в ООС.