Військовий аташе Венесуели в США визнав Гуайдо президентом

Військовий аташе Венесуели в США в суботу, 26 січня, визнав лідера опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим виконувачем обов'язків президента.

"Сьогодні я звертаюся до народу Венесуели, й особливо до моїх братів у збройних силах країни, із закликом визнати президента Хуана Гуайдо як єдиного легітимного президента", - заявив полковник Хосе Луїс Сілва у відеозверненні, записаному в посольстві Венесуели в США.

Як повідомив Сілва агентству Reuters, Гуайдо визнали президентом ще два венесуельські консульські працівники у США, але з дипломатів він лише один прийняв таке рішення. Хуан Гуайдо привітав рішення військового атташе та закликав інших наслідувати його приклад. У свою чергу, міністерство оборони Венесуели назвало Сілву зрадником.

Венесуельські військові залишаються на боці президента Ніколаса Мадуро. Заколот невеликої групи національних гвардійців було придушено 21 січня в Каракасі.

Нагадаємо, криза у Венесуелі розгорілася з новою силою 23 січня, коли лідер опозиції, голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни. Президент США Дональд Трамп майже одразу заявив, що США визнають Гуайдо як легітимного тимчасового лідера держави. Згодом про визнання Гуайдо тимчасовим главою держави заявили представники низки інших держав, зокрема Канади, Бразилії, Колумбії, Парагваю, Чилі, Аргентини, Перу і Еквадору. На підтримку ж Мадуро виступають Росія, Китай, Мексика, Куба і Болівія.

26 січня країни Євросоюзу висунули ультиматум Ніколасу Мадуро: Венесуела має впродовж восьми днів оголосити вибори. В іншому разі ці країни визнають в.о. президента Хуана Гуайдо. Венесуельський уряд, однак, відкинув цей ультиматум.