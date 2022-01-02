Військова влада Малі хоче перенести вибори в країні на п'ять років

Тимчасовий уряд Малі, сформований після військового перевороту у країні, у суботу, 1 січня звернувся до своїх західноафриканських сусідів з пропозицією відтермінувати перехід до демократії в країні на п'ять років.

Перед тим влада Малі взяла на себе зобов'язання перед Економічним співтовариством країн Західної Африки (ECOWAS) провести президентські і парламентські вибори у лютому 2022 року. Тобто - через 18 місяців після того, як путчисти відсторонили від влади президента Ібрагіма Бубакара Кейту. Проте прогресу на шляху до вільних виборів у Малі з того часу було досягнуто мало. Тимчасовий уряд країни виправдовує це організаційними прорахунками та нападами ісламістських екстремістів.

Перехід до демократії переноситься?

Політики і представники різних верств суспільства - члени Національної установчої асамблеї (НУА), які зібралися для загальнонаціональних консультацій, аби повернутися до цивільної форми правління та розробити графік проведення демократичних виборів у Малі, заявили, що вибори мають бути відкладені на строк від шести місяців до п'яти років.

А 1 січня після переговорів із головою ECOWAS, президентом Гани Наною Акуфо-Аддо, міністр закордонних справ Малі Абдулай Діоп оголосив про те, що тепер він запропонував верхню межу цього періоду.

Отримати коментар з цього приводу від офіційного представника ECOWAS журналістам не вдалося: наразі організації доводиться боротися з військовими путчистами, що влаштовують заколоти у регіоні.

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Миротворці ООН намагаються підтримувати лад у Малі

Захід побоюється розміщення у Малі бойовиків ПВК Вагнера

У ніч на 25 грудня на офіційній сторінці тимчасового уряду Малі у Facebook була опублікована заява про те, що в країні передбачається розміщення "підрозділів приватної військової компанії". Країни Заходу сприйняли це як інформацію про залучення в Малі найманців з російської приватної військової компанії (ПВК) Вагнера і різко засудили розміщення їх на малійській території. ПВК Вагнера здатна лише погіршити обстановку в Західній Африці, завадити спробам міжнародного співтовариства забезпечити захист мирних жителів та підтримку малійських збройних сил, вважають західні дипломати.

У відповідь на ці побоювання влада Малі стверджує, що в країні знаходяться лише "російські інструктори", завдання яких - посилити можливості сил національної оборони.

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