 Військова влада Малі хоче перенести вибори в країні на п′ять років | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.01.2022

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Новини

Військова влада Малі хоче перенести вибори в країні на п'ять років

Влада Малі пропонує провести президентські і парламентські вибори, призначені на лютий 2022 року, не раніше, ніж за п'ять років.

Міністр закордонних справ Малі Абдулай Діоп

Міністр закордонних справ Малі Абдулай Діоп

Тимчасовий уряд Малі, сформований після військового перевороту у країні, у суботу, 1 січня звернувся до своїх західноафриканських сусідів з пропозицією відтермінувати перехід до демократії в країні на п'ять років.

Перед тим влада Малі взяла на себе зобов'язання перед Економічним співтовариством країн Західної Африки (ECOWAS) провести президентські і парламентські вибори у лютому 2022 року. Тобто - через 18 місяців після того, як путчисти відсторонили від влади президента Ібрагіма Бубакара Кейту. Проте прогресу на шляху до вільних виборів у Малі з того часу було досягнуто мало. Тимчасовий уряд країни виправдовує це організаційними прорахунками та нападами ісламістських екстремістів.

Перехід до демократії переноситься?

Політики і представники різних верств суспільства - члени Національної установчої асамблеї (НУА), які зібралися для загальнонаціональних консультацій, аби повернутися до цивільної форми правління та розробити графік проведення демократичних виборів у Малі, заявили, що вибори мають бути відкладені на строк від шести місяців до п'яти років.

А 1 січня після переговорів із головою ECOWAS, президентом Гани Наною Акуфо-Аддо, міністр закордонних справ Малі Абдулай Діоп оголосив про те, що тепер він запропонував верхню межу цього періоду.

Отримати коментар з цього приводу від офіційного представника ECOWAS журналістам не вдалося: наразі організації доводиться боротися з військовими путчистами, що влаштовують заколоти у регіоні.

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Миротворці ООН намагаються підтримувати лад у Малі

Миротворці ООН намагаються підтримувати лад у Малі

Захід побоюється розміщення у Малі бойовиків ПВК Вагнера

У ніч на 25 грудня на офіційній сторінці тимчасового уряду Малі у Facebook була опублікована заява про те, що в країні передбачається розміщення "підрозділів приватної військової компанії". Країни Заходу сприйняли це як інформацію про залучення в Малі найманців з російської приватної військової компанії (ПВК) Вагнера і різко засудили розміщення їх на малійській території. ПВК Вагнера здатна лише погіршити обстановку в Західній Африці, завадити спробам міжнародного співтовариства забезпечити захист мирних жителів та підтримку малійських збройних сил, вважають західні дипломати.

У відповідь на ці побоювання влада Малі стверджує, що в країні знаходяться лише "російські інструктори", завдання яких - посилити можливості сил національної оборони.

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