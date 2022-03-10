Війська РФ атакували Яворівський полігон на Львівщині: 9 загиблих, 57 поранених

Російські військові вранці неділі 13 березня атакували Міжнародний центр миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон) у Львівській області, повідомляє місцева влада.

Унаслідок авіаудару у Львівській області загинули дев'ятеро людей, 57 дістали травм, заявив на брифінгу голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"57 людей дістали травм і госпіталізовані, дев'ять героїв загинули. Це дані на цю годину, наразі розбирають завали та гасять пожежу", - сказав він. Відповідаючи на запитання, голова військової адміністрації додав, що серед травмованих є цивільні особи.

За даними Козицького, російські літаки завдали удару крилатими ракетами класу повітря-земля по території Яворівського полігону. "Загалом було випущено понад 30 ракет, декілька збили сили ППО", - сказав Козицький.

Крім того, російська армія завдала вранці в неділю нового удару по аеропорту в Івано-Франківську, повідомив глава міста Руслан Марцінків. "Це був уже третій удар по аеропорту. Ворог хоче повністю знищити інфраструктуру аеропорту. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав", - сказав Марцінків в ефірі "Українського радіо". За його словами, знову є претензії до системи сповіщення населення. Ракетний удар завдали за 10 хвилин після відбою повітряної тривоги.

Війна РФ проти України

24 лютого Росія розпочала повномасштабний наступ на Україну. Вісімнадцятий день поспіль російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі.

За даними управління Верховного комісара ООН з прав людини, від початку російського вторгнення в Україні загинуло 549 мирних жителів, ще майже тисяча людей були поранені.

Організація також повідомляє про понад 2,5 мільйона українських біженців, що тікають від війни, шукаючи порятунку у сусідніх країнах Європи.

За даними президента України Володимира Зеленського, станом на 12 березня від початку війни Росії в Україні загинуло близько 1300 українських військових, втрати російської сторони становлять 12 тисяч солдатів. У Москві 2 березня офіційно підтверджували загибель під час бойових дій в Україні 498 російських військових.

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