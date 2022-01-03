Війна на Донбасі: двоє українських військових загинули на свята

Двоє українських військових загинули 31 грудня та 1 січня внаслідок отриманих на фронті поранень. Про це повідомив штаб Операції Об'єднаних сил.

Як зазначається у повідомленні 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, загиблий 31 грудня - молодший сержант Станіслав Богуславський.

За даними штабу ООС, цього дня проросійські бойовики тричі порушили режим припинення тиші: неподалік Травневого, Авдіївки та Водяного, що на Донеччині.

1 січня зафіксували чотири порушення режиму припинення тиші: в напрямку Широкине, поблизу Новолуганського, у бік Водяного та у напрямку Зайцеве.

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Загиблий від кулі снайпера

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, йдеться у зведенні ООС. У коментарі "Суспільне" заступниця Коростенського міського голови Наталія Чижевська повідомила, що 1 січня після декількох днів перебування у комі у Харківському госпіталі загинув 20-річний військовий 95 десантно-штурмової бригади Ігор Тичина. Він дістав поранення від снайпера напередодні. Смерть військового підтверджують і в Коростенському міському колегіумі, який він закінчив.

З липня 2020 року на Донбасі діє режим "повного та всеосяжного припинення вогню", який формально є чинним й нині. Утім, як українські військові, так і проросійські сепаратисти з самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" постійно звинувачують одне одного в порушенні перемир'я. Водночас проросійські збройні формування не повідомляють про бойові жертви зі свого боку.

Нагадаємо, збройний конфлікт на Донбасі триває з 2014 року. За даними Організації Об'єднаних Націй, внаслідок бойових дій загинули понад 13 тисяч людей, серед яких цивільні, українські військові та представники незаконних збройних формувань. За даними президента України Володимира Зеленського від 11 листопада 2021, за останні два роки на Донбасі загинули майже 150 військових.