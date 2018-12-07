Війна змінила політичні настрої жителів Донбасу - дослідження

Центр східноєвропейських та міжнародних досліджень (ZOiS) у Берліні провів опитування серед жителів підконтрольних українській владі міст і районів Донбасу. За результатами дослідження, 73 відсотки опитуваних зазначили, що збираються взяти участь у виборах президента України 31 березня, зазначається у повідомленні Центру, оприлюдненому на його сайті у вівторок, 26 березня. Водночас лише 47 відсотків зазначили, що брали участь у попередніх виборах президента у травні 2014 року.

Серед тих, хто планує проголосувати на цьогорічних виборах, кожен п'ятий не визначився, за кого голосуватиме. 21 відсоток опитаних зазначив, що збирається підтримати на виборах кандидата-новачка Володимира Зеленського. 16 відсотків хочуть проголосувати за кандидата від "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка. Чинного президента Петра Порошенка та кандидатку від ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко, згідно з опитуванням, підтримують по сім відсотків донбасівців, які збираються голосувати. Кандидата від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула готові підтримати шість відсотків опитаних.

Розчарування Порошенком

Опитування свідчить про суттєве розчарування політикою чинного президента Петра Порошенка, якого на виборах 2014 року підтримали 35 відсотків жителів підконтрольних Києву районів Донбасу. "Результат президентських виборів матиме вплив на ще важливіші з політичної точки зору парламентські вибори восени", - зазначила Ґвендолін Зассе (Gwendolyn Sasse), директорка ZOiS.

З огляду на високий рейтинг Володимира Зеленського не лише на Донбасі, але й по всій Україні, Зассе додала, що він може, зрештою, виявитися "дутою величиною". По-перше, близько чверті виборців в Україні досі не вирішили, за кого голосувати, каже експертка. По-друге ж, більшість із тих, хто висловлює підтримку Зеленському, молоді люди, які голосуватимуть уперше. За словами Зассе, досвід України та інших країн демонструє, що явка цієї категорії виборців є меншою, ніж заявлені наміри.

Натомість електорат Юлії Тимошенко - це люди переважно зрілого віку, які, якщо вже вирішили, за кого голосувати, то обов'язково прийдуть на виборчі дільниці, зазначає Зассе. Тоді як президент Порошенко має суттєвий адміністративний ресурс, зазначає експертка Центру Сільвія Штебер (Sylvia Stöber). За її словами, він може бути задіяний у тому разі, якщо розрив між кандидатами становитиме десяті відсотка.

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