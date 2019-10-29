Війна в Сирії: чи здатний конституційний комітет щось змінити

Робота над створенням конституційного комітету Сирії велася впродовж двох останніх років. Нарешті в середу, 30 жовтня, у Женеві має відбутися перше засідання комітету. Але, як наголосив нещодавно спецпосланник ООН щодо Сирії Гейр Педерсен, занадто великих очікувань від роботи цього органу плекати не варто. За його словами, комітет не зможе розв'язати багаторічну сирійську кризу. Але він зможе допомогти подолати розбіжності, які існують серед різних груп сирійського населення, та сприятиме побудові взаємної довіри. Також робота комітету може розпочати всеохоплюючий політичний процес в країні, вважає він.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловлювався оптимістично щодо старту роботи комітету, створення якого відбулося за підтримки організації. Він назвав його "надійним, збалансованим та широким" органом, погодженим сирійським урядом та робочою групою комітету. Гутерріш наголосив, що комітет працюватиме над створенням нової "соціальної угоди, щоб допомогти відтворити зруйновану країну". А за словами Педерсена, найважливішим насамперед є те, що робота над новою конституцією вестиметься із залученням сирійського суспільства. "Сирійці, а не іноземці розроблятимуть цю конституцію, і вона повинна мала б отримати широку підтримку з боку сирійського населення", - зауважив він.

Наскільки незалежним є комітет

Справді саме рішення про склад комісії ухвалювали винятково самі сирійці. Під час Конгресу сирійського національного діалогу, який відбувся у січні 2018 року в Сочі, уряд Сирії та представники сирійської опозиції домовилися, що уряд, опозиція та представники громадянського суспільства отримають у 150-містному конституційному комітеті по 50 місць.

Експертка з Сирії Крістін Гельберґ (Kristin Helberg) погоджується з тим фактом, що в комісії представлені лише сирійці. Однак іноземний вплив, констатує вона, зберігається й надалі і навіть відіграв роль при формуванні складу комісії. "Туреччина, наприклад, запобігла тому, щоб до складу комісії увійшли представники курдської партії "Демократичний союз" (PYD)", - нагадує вона. Росія, за її словами, хоча й утримується від прямого впливу на конституційну комісію, але при цьому переслідує іншу далекосяжну мету. "Уряд у Москві сподівається, що завдяки конституційному комітету виникне враження, що конфлікт вирішується політичним шляхом. Хоча насправді все було вирішено раніше - завдяки військовій силі". У Кремлі сподіваються, веде далі Гельберґ, що така ілюзія політичного вирішення конфлікту дозволить Заходу погодитись на співпрацю з президентом Сирії Башаром Асадом і зберегти при цьому обличчя. "Оскільки лише у такому разі Захід буде готовий фінансувати відбудову країни", - каже експертка.

Наслідки бомбардувань у провінції Ідліб, липень 2019 року

Голова Курдської національної ради Камран Хайо, який входить до складу комітету, вважає, що присутність лише сирійців у комітеті не представлятиме відповідним чином усі суспільні групи країни, яким теж варто було б надати право голосу. На його думку, за нібито паритетним принципом формування комітету приховані великі розбіжності у багатьох питаннях серед опозиційних делегатів. На противагу цьому всі представники від уряду відстоюють однакові позиції. "Є 50 делегатів від уряду, які говорять в один голос. Хоча насправді режим не зацікавлений у створенні конституції, яка започаткувала б нову політичну систему", - сказав Хайо онлайн-виданню Al-Monitor, яке спеціалізується на аналізі політичних процесів Близького Сходу.

Чи Сирія справді зацікавлена у політичному рішенні?

Чи може ООН вплинути на режим Асада, щоб він змінив свій курс? Постійний представник Сирії в ООН Башар Джафарі висловлюється дипломатично і стверджує, що його країна працюватиме разом зі спецпосланником ООН та іншими ключовими учасниками процесу для створення нової конституції.

Крістін Гельберґ вважає ці запевнення влади Сирії лише риторикою, яка не змінює реального розподілу сил в країні. Вона переконана, що сирійський уряд не готовий відмовитися від влади, яку має на даний момент. "І зараз урядова делегація вдає, ніби відкрита до діалогу, хоча насправді вона прагне лише виграти війну і зміцнити свою владу", - переконана експертка.

Європа має власний порядок денний

Водночас європейці насамперед зацікавлені в тому, щоб повернути сирійських біженців назад на батьківщину, продовжує Гельберґ. За її словами, саме тому вони зараз покладають свої надії на комітет, значно перебільшуючи його значення.

Завданням комітету є підготовка демократичних виборів, які своєю чергою потребують наявності свободи преси й свободи думки, а також можливості вільно брати участь у політичному та суспільному житті країни без страху за власне життя.

"Після 50 років диктатури Сирія є дуже далекою від цього. Без цих передумов вибори є цілковитим введенням в оману. Режим узурпував усі державні інституції, щоб триматися при владі, водночас тримаючи суспільство в атмосфері страху. І конституційний комітет не змінить цього", - підсумовує Гельберґ.